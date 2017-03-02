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Владимир Жириновский предложил художественному руководителю Государственного театра киноактера Никите Михалкову поставить часовой спектакль по мотивам произведений Николая Гоголя и Александра Грибоедова с названием «Аудитор», где главный либерал-демократ готов сыграть главную роль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР.
«Лидер ЛДПР предложил деятелю искусства поставить часовой спектакль в трех действиях. За основу Жириновский предложил взять сюжет из произведений классической русской литературы. Автор идеи Владимир Жириновский готов сыграть главную роль и уверен, что Михалков сможет профессионально подобрать других актеров», — говорится в сообщении фракции.
В первом действии на основе произведения Гоголя «Ревизор», только с современным названием «Аудитор», предлагается отправить героя в Сыктывкар для разоблачения коррупционной сети, рассказали в ЛДПР. Во втором действии, по замыслу Жириновского, по мотивам «Мертвых душ» современный Чичиков объезжает страну и скупает не мертвые души крепостных, а акции обанкротившихся предприятий. В третьем действии, по аналогии с «Горем от ума», Софья выходит замуж за чиновника-коррупционера. «А Чацкий мучается, что общество его не воспринимает и не понимает и поэтому со словами: «Карету мне, карету!» уезжает в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Постановки, по мнению Жириновского, можно организовать на уличных сценах, создав вместе со зрителями общий спектакль.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [09:10]
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