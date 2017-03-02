Пятая очередная сессия Совета депутатов Бердска началась 2 марта. Народные избранники приступили к тестированию новой электронной системы для голосования. Теперь депутаты принимают решение не поднятием руки, а с помощью электронной панели с кнопками.

У каждого депутата на столе есть инструкция — как пользоваться системой. Разобраться в ней оказалось не так уж просто. Несколько раз результаты голосования не совпадали с реальными. Кто-то один всегда «против». Депутаты грешат на сбой системы. Но продолжают принимать решения с помощью кнопок.

Результаты голосование отображаются на маленьком экране у места спикера горсовета. За точностью объявления результатов следит специальная счетная комиссия. Депутатам дается 10 секунд для принятия решения. За это время они могут поменять свое мнение. Компьютер запомнит последнее. На каждой панели есть кнопки: «за», «против» и «воздержался».

Сейчас депутаты перешли к обсуждению бюджета. Когда они приступят к голосованию, сотрудники аппарата Совета отследят, какая панель работает некорректно. Ошибку нашли. Но всю сессию будут следить за работой системы.

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