Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Коня подарили Путину

Представитель пресс-службы президента Киргизии Султан Досалиев 28 февраля добавил в ФБ  5 новых фото.

Фотографии с президентом России Владимиром Путиным он подписал так: «После переговоров … (Государственная резиденция «Ала-Арча», 28 февраля 2017 года)».

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (на фото — справа) подарил российскому коллеге Владимиру Путину коня серой масти. Личный фотограф Атамбаева Султан Досалиев опубликовал снимки в социальной сети.

Новости smi2.ru

  • Часы с гравировкой получили выпускники-отличники колледжей и техникумов Бердска (3)
  • Форумчанки сайта www.kurer-sreda.ru получили подарки (42)
  • Фестиваль конного спорта среди инвалидов прошел в Бердске (1)
  • Фантомас не знает, что подарить жене на хрустальную свадьбу (64)
  • Удивить детей-инвалидов готовятся предприниматели в Бердске (0)
Коня подарили Путину

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [08:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:55] С битой и газовым баллончиком грабил женщин искитимец

[12:45] «Электронный город» продали Дому.ру

[12:30] Часть вины за Октябрьскую революцию РПЦ взяла на себя

Все новости

[12:55] С битой и газовым баллончиком грабил женщин искитимец

[12:45] «Электронный город» продали Дому.ру

[12:30] Часть вины за Октябрьскую революцию РПЦ взяла на себя


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: