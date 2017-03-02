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Представитель пресс-службы президента Киргизии Султан Досалиев 28 февраля добавил в ФБ 5 новых фото.
Фотографии с президентом России Владимиром Путиным он подписал так: «После переговоров … (Государственная резиденция «Ала-Арча», 28 февраля 2017 года)».
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (на фото — справа) подарил российскому коллеге Владимиру Путину коня серой масти. Личный фотограф Атамбаева Султан Досалиев опубликовал снимки в социальной сети.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [08:20]
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