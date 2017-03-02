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Конфетами с нацистом поздравили жителей Воронежа с 23 февраля

Житель Воронежа Михаил получил ко Дню защитника Отечества вкусный подарок: конфеты птичье молоко в «тематической» по случаю праздника упаковке. На коробке со сладостями был изображён офицер в военной форме времён Великой Отечественной и подпись: «С таким защитником как ты можно спать спокойно» (пунктуация надписи сохранена — прим. ред.). И всё бы ничего, вот только амуниция была не советского образца, а немецкого. Причём со всеми знаками отличия: на фуражке — герб в виде чёрного орла, на груди — орден Железного креста.

Двусмысленный подарочный набор конфет с офицером вермахта сделали в воронежской студии подарков из конфет. Как объяснила «Ё!» представительница студии Марина, заказчик выбрал из предлагаемых их фирмой к 23 февраля готовых вариантов наборов именно этот и они обсудили объём заказа. Правда, количество изготовленных презентов нам, как это ни странно, назвать не смогли, аргументировав тем, что «мы такой статистики не ведём». Поэтому непонятно, сколько «офицеров вермахта» разошлись по Воронежу.

Прозвучала иная версия: мол, изначально все образцы были отправлены заказчикам на согласование и только после этого приступили к подготовке подарков. Кроме того, Марина сказала, что они убрали из своей группы «ВКонтакте» фото того набора, наделавшего столько шума, так как «не хотим вспоминать эту историю».

Отметим, что подобные ляпы — к сожалению, не редкость. Так, в прошлом году коммунальщики поздравили воронежцев с Днём Победы квитанциями, где были изображены не советские солдаты, а венгерские. Их поместили на коллаж, где наложили друг на друга фото одного и того же места, сделанные в разные годы.

Однако в едином расчётном центре ЕПСС, который выпустил эти квитанции, не посчитали это ошибкой. «Мы выбрали именно это изображение, поскольку с нашей точки зрения оно ярко показывает контраст между разрушенным городом в то время, как в нём находились фашистские захватчики и тем, как Воронеж выглядит в наши дни», — заявил тогда руководитель центра Руслан Кочетов.

Ранее в одном из воронежских магазинах продавали женские босоножки с фашистской эмблемой. После публикации в «Ё!» обувь, украшенную нашивкой, имитирующей знак люфтваффе (германские военно-воздушные силы времён Второй мировой), убрали с прилавка.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [08:00]

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