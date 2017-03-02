Кто из нас не мечтал стать актером или снимать собственные фильмы? И наши дети, как и мы, тоже мечтают об этом. Но стоит ли говорить о способных и неспособных, когда, и даже чаще всего, ребенок открывается как раз после нескольких занятий. Проходя уроки раскрепощения, он отрывает в себе такие грани, о которых, быть может, и сам не подозревал.

Наша цель – раскрыть актерскую и человеческую природу каждого ребенка. Ведь киношкола «Волшебный остров» — это не просто цель помочь стать актером или режиссером, а раскрыть внутренние способности ребенка, раскрепостить его, научить любить и ценить свой талант.

Мы ждем детей от 7 до 16 лет!

Что ждет детей на занятиях по актерскому мастерству и режиссуре: — необходимые, базовые упражнения и тренинги по основам актерского мастерства — мастер-классы по сценической речи — мастер-классы по сценическому движению — читка и разбор кино-сценария (с педагогом и кинорежиссером) — разбор ролей, работа над ролью с педагогом — репетиции сцен кинофильма — уроки с оператором — репетиции с оператором Как итог: постановка спектакля и съемка короткометражного кино!

Навыки, полученные в процессе занятий, дети смогут использовать на сцене, если свяжут свою жизнь с кино, а также в любой другой карьере и просто жизни.

Занятия ведут профессиональные педагоги, которыми мы очень гордимся: — Тимофей Ленских — актерское мастерство — Николай Семенович Путинцев — видеомонтаж, режиссура

К нам можно присоединиться уже сегодня! Наши ребята ждут тебя, юный друг!

Мы находимся по адресу: Бердск, Ленина, 13А т. 8 (913) 774-43-00, 2-33-30 Центр детского развития «Дракоша»

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