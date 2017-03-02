XI областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Терпсихора» 1 марта стартовал в Новосибирской области при поддержке регионального министерства культуры. В конкурсе принимают участие более 120 ансамблей и сольных исполнителей региона, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Участникам фестиваля предстоит выступить в шести номинациях: «Народный танец», «Народно-стилизованный танец», «Классический танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» и «Бальный танец». В конкурсе участвуют хореографические коллективы и солисты из организаций дополнительного образования, учреждений культурно-досугового типа, общеобразовательных школ городов Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби, а также Карасукского, Ордынского, Каргатского, Черепановского, Искитимского, Сузунского, Здвинского, Чановского, Болотнинского, Новосибирского, Маслянинского, Татарского районов. Победители в каждой номинации и возрастной категории будут определяться профессиональным жюри.

Конкурс проводится для развития детских и юношеских хореографических коллективов, сохранения и развития традиций хореографического искусства в организациях дополнительного образования и учреждениях культуры Новосибирской области.

Финальный гала-концерт и награждение участников состоится 4 марта в 12.00 в Концертном зале Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.

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