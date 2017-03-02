ЕГЭ по истории может войти в список обязательных выпускных экзаменов уже в 2020 году. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Это, скорее всего, 2020 год», — сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда ЕГЭ по истории включат в список обязательных.

По словам министра, историю в нашей стране сдавали «всегда». «Международный опыт показывает, что все страны мира экзамен по истории сдают. Было бы странным, что в нашей стране, имеющей такую историю, не сдают этот экзамен, не знают этот предмет», — отметила Васильева.

На данный момент в России два обязательных ЕГЭ для сдачи — русский язык и математика базового уровня.

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