USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
ЕГЭ по истории может войти в список обязательных выпускных экзаменов уже в 2020 году. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.
«Это, скорее всего, 2020 год», — сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда ЕГЭ по истории включат в список обязательных.
По словам министра, историю в нашей стране сдавали «всегда». «Международный опыт показывает, что все страны мира экзамен по истории сдают. Было бы странным, что в нашей стране, имеющей такую историю, не сдают этот экзамен, не знают этот предмет», — отметила Васильева.
На данный момент в России два обязательных ЕГЭ для сдачи — русский язык и математика базового уровня.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [07:25]
[08:00] Конфетами с нацистом поздравили жителей Воронежа с 23 февраля
[07:55] Актер, режиссер, оператор — выбирай, кем тебе быть!
[07:50] В региональном конкурсе «Терпсихора» выступят лучшие танцоры Берд...
[08:00] Конфетами с нацистом поздравили жителей Воронежа с 23 февраля
[07:55] Актер, режиссер, оператор — выбирай, кем тебе быть!
[07:50] В региональном конкурсе «Терпсихора» выступят лучшие танцоры Берд...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный