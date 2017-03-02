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Совбанов для показа выгоняет технику, когда народ едет на работу?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал водитель:

За эту зиму я понял, что муниципальную технику выводят на уборку города с 7 до 8 утра — специально, чтобы поднять жизненный тонус бердчан. Уже пятьсот тысяч раз сказали, что две дороги из микрорайона в центр. Народ едет на работу, а с Пушкина медленно выворачивают на Суворова бойцы со снегом. Неужели чистить дороги нельзя ночью? чуть ли не каждый день медленным караваном перед твоим носом проплывают уборщики и самое прекрасное — им спешить некуда — они же уже работают. Или тогда надо платить дополнительно работникам? Или мозгов не хватает отработать график?  Улицу Ленина сегодня вообще не убирали. Думали, что снег будет спать? Начальнику Совбанову сложно было выглянуть в окно?

Уважаемый господин Совбанов, запретите вашей технике ездить по дорогам -когда массово бердчане едут на работу. Выводите ее раньше на уборку! Или создайте удобный для всех участников график работы ваших снегоуборщиков.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 марта 2017 г. [07:20]

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