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В городе Болотное Новосибирской области произошёл чрезвычайно странный инцидент, сообщили сегодня, 1 марта, региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Гражданин Г. был остановлен сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде за рулем автомобиля. От медицинского освидетельствования он не отказался, но результаты складывались явно не в его пользу.
Явившись в суд для ознакомления с материалами дела, гражданин проследовал к секретарю, где очень тщательно начал просматривать бумаги.
— Поддавшись непонятному внутреннему порыву, любитель выпить за рулём схватил талон медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови и съел его, шокировав своим поступком секретаря, — рассказали в ФССП.
Судебные приставы Болотнинского района после инцидента составили рапорт об обнаружении признаков совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
В настоящее время дознавателем отдела судебных приставов по Болотнинскому району проводится процессуальная проверка, результаты которой послужат основанием для решения о возбуждении уголовного дела.
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