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Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным медведем

В Новосибирске транспортные полицейские устанавливают личность погибшего мужчины, сообщили 1 марта в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте.

Сотрудниками линейного отдела (ЛО) на станции Инская устанавливается личность неопознанного мужчины, обнаруженного сегодня утром на перегоне станций Иня-Южная — Новосибирск-Южный на столбе опоры сигнального светофора в подвешенном состоянии без признаков насильственной смерти.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 180-185 см., славянской внешности;

Одет: шапка вязаная черного цвета с белыми полосками, пуховик черно-синего цвета до пояса, перчатки черного цвета, джинсы серо-синего цвета, коричневая футболка с рисунком «оскаленный медведь», черное трико, олимпийка синего цвета, кроссовки черного цвета на белой подошве.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, просим сообщить по телефонам: 8 (383) 338-24-61, 337-97-63, 8-999-304-32-18.

Новости smi2.ru

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Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным медведем

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [17:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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