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Медведев: отмена санкций нам не нужна

России придется жить под санкциями неопределенно долго, нужно быть к этому готовым, премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 1″. Однако их отмена нашей стране, по сути, и не нужна, считает он.

На Западе предпринимаются попытки «увековечить» санкции законодательно, напомнил глава правительства.

«Посмотрите, что делают наши друзья из-за океана, да и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал, — перечислил Медведев. — Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки «Джексона-Вэника» или еще круче».

Так что «рассчитывать на их милость не приходится, да нам и не нужно», резюмировал он. Россия, как доказал опыт последних двух лет, способна развиваться и в условиях ограничений. Мало того, санкции даже принесли пользу промышленности и сельскому хозяйству.

Как заявляли в Минсельхозе в конце прошлого года, западные санкции пошли на пользу отечественным аграриям — доля импорта уже снижена на 40%. И на этом наши аграрии останавливаться не собираются, передает РГ.

Видео Вести.ру

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Медведев: отмена санкций нам не нужна

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [17:20]

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