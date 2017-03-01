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Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков

Бердские депутаты примут 2 марта новое положение о квалификации чиновников в мэрии. Как рассказал вице-мэр по вопросам развития местного самоуправления Алексей Сединкин, законодатели уточнили требования к муниципальным служащим при приеме на работу.

Так, в новом положении расшифрованы требования к образованию лиц, замещающим должности в администрации. Например, на низших должностях можно иметь среднее или среднее специальное образование (раньше в документе было указано только среднее образование).

Согласно новому положению, на высшие должности в администрации не принимаются бакалавры — только специалисты или магистры. Есть и еще одна важная особенность: чтобы занять руководящую должность, необходим либо стаж государственной или муниципальной службы не менее пяти лет, либо обучение по профильному направлению не менее шести лет. К примеру, если человек хочет стать замглавы по строительству, то ему необходимо или не менее шести лет обучаться по специальности «строитель», или любое высшее образование плюс пятилетний опыт работы в сфере строительства на руководящей должности.

Как отметил Алексей Владимирович, такие правила к чиновникам Бердска были установлены и до принятия нового положения. Просто сейчас законодательство требует обновить нормативный документ.

— Сегодня все в администрации соответствуют квалификационным требованиям. После случая с одним из замов, фамилию не называю, когда были проблемы с образованием и прочим, после этого прокуратура плотно проверяет каждого вновь прибывшего. И отдел кадров проверяет активно, — подчеркнул Сединкин.

Алексей Владимирович, видимо, имел в виду уголовное дело бывшего вице-мэра Бердска Евгения Мартьянова. У него оказался липовый диплом о высшем образовании. Суд признал Мартьянова виновным в использовании поддельного документа, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Фальшивый документ при устройстве на работу использовал и экс-замглавы Бердска Владимир Мухамедов. Суд установил, что чиновник подал в отдел кадров поддельный трудовой договор, якобы подтверждающий его управленческий стаж. Мухамедова признали виновным, но и он не понес наказания по тем же причинам, что и Мартьянов.

Был в Бердске и еще один случай, когда муниципальный служащий не соответствовал квалификационным требованиям. Бывший начальник юридического отдела Анатолий Казак не имел высшего юридического образования. По иску прокуратуры суд вынес решение об увольнении Казака в связи с несоответствием занимаемой должности.

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Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [17:05]

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