РФ должна прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентсва (WADA), существовавшая антидопинговая система не сработала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, передает ТАСС.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на промахи в работе независимой комиссии (Макларена. — Прим.ТАСС), прислушаться к тому, что она сделала, к результатам ее работы, должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. А это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», — сказал Путин.

Путин напомнил о последних оценках чиновников WADA и Международного олимпийского комитета (МОК), которые в конце февраля подвергли сомнению доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами, — «то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно».

«Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, если бы претензии были к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах, но ничего такого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», — заявил президент.

Он подчеркнул в очередной раз, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом».

«Рассчитываю, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в сложившейся ситуации», — добавил Путин.

В 2006-2015 годах антидопинговым центром России руководил Григорий Родченков, который с января 2016 года находится в США и является информатором WADA. В отношении Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. «В РФ создается новая, независимая система борьбы с допингом»

Путин рассчитывает на создание в РФ строгой и эффективной системы борьбы с допингом. «Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», — сказал глава государства.

«Мы создаем новую систему борьбы с допингом, мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию — так, как это во многих странах мира сделано, — на площадку Московского государственного университета», — отметил Путин. Он уточнил, что имеет в виду площадку МГУ «не фигурально, а в прямом смысле этого слова». «Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами», — подчеркнул президент.

Глава государства также надеется, что «с помощью отечественных и привлекаемых из-за рубежа специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом». «Очень рассчитываю, что и комиссия Виталия Смирнова, как общественная структура, тоже продолжит работу по надзору за деятельностью антидопинга в России», — отметил Путин.

По его словам, «само собой разумеется, что в молодежном, студенческом спорте мы должны сделать все, чтобы в этой среде — молодежной, спортивной ничего подобного (проблем с допингом) никогда не было». «Там молодые люди, которые только начинают свою спортивную карьеру», — добавил он.

«Мы все будем делать, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и Международный олимпийский комитет», — заверил Путин.

В ноябре 2016 года Путин поручил «создать в составе научно-образовательного комплекса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова национальную антидопинговую лабораторию с последующей передачей имущества федерального государственного бюджетного учреждения «Антидопинговый центр» Министерства спорта Российской Федерации».

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