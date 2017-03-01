Прокуратура Бердска ответила жителям домов, с которых требуют несуществующие долги. Надзорный орган направил жалобу бердчан в госжилинспекцию — по компетенции. Теперь именно в ГЖИ будут выяснять, насколько законно с людей требуют заплатить долг по коммунальным услугам трехлетней давности.

Напомним, 22 января этого года на домах, которые ранее обслуживала компания-банкрот «Салют», появились странные уведомления. Из них следовало, что дебиторскую задолженность обанкротившейся УК в декабре 2016 года выкупил ИП Гусев (9 млн рублей долгов за 289 тыс. рублей). Поэтому теперь жители должны не УК, а предпринимателю. В должниках оказались жители 86 домов. Они якобы задолжали за коммунальные услуги от нескольких копеек до нескольких тысяч рублей. ИП Гусев грозит судом неплательщикам. Но некоторые должники исправно платили за коммуналку, поэтому неясно, откуда вообще появились долги. Контора вразумительных ответов не дает.

«Курьер. Среда. Бердск» писал о бердчанине Иване Митусове, с которого потребовали около 800 рублей. Он доказал, что никаких долгов у него нет и быть не может: предоставил все квитанции предпринимателю, и задолженность списали. Но в куда более сложной ситуации оказалась соседка Ивана — Олеся Драчева. Ей приписали аж 12 000 рублей. Однако Драчева не сохранила квитанции за 2013-2014 годы (именно за этот период у нее якобы скопилась задолженность). А все данные о платежах переданы конкурсному управляющему «Салюта», и получить выписку из кассы Олеся не может.

Жильцы с призрачными долгами обратились в прокуратуру с требованием проверить: законно ли с них требуют деньги. Прокуратура сочла, что это — прерогатива ГЖИ. При этом прокуратура намерена контролировать проверку. Из инспекции бердчане ответа пока не получили.

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