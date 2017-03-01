Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пристыдил безудержную погоню пользователей соцсетей за лайками.

«Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово «лайк», — сказал патриарх во вторник вечером после богослужения в Богоявленском соборе Москвы.

«Так вот, некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию», — констатировал он.

Между тем, по словам патриарха, тщеславие — один из грехов, «который возбуждает в человеке невероятную чувствительность к тому, как его оценивают люди, и тогда единственной целью жизни становятся действия, слова, поступки, направленные на то, чтобы получить признание от людей».

Он также раскритиковал современную культуру, наполненную, по его мнению, «видимыми образами, которые, несомненно, возбуждают греховные помыслы», передает «Интерфакс».

«Все направление цивилизации идет в ту сторону, чтобы помочь человеку усвоить эти греховные образы. Для многих это важно с точки зрения получения денег, другие преследуют, может быть, более опасные цели, но факт остается фактом: не существует почти ни одного современного художественного фильма, в котором не было бы образа, способного возбуждать греховные помыслы», — заявил предстоятель.

В первые дни Великого поста, который начался в понедельник, патриарх совершает богослужения в разных храмах Москвы. Во время богослужений читается канон святого Андрея Критского, призванный настроить верующих на покаянный лад.

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