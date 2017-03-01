Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Погоню за лайками в соцсетях считает болезнью глава РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пристыдил безудержную погоню пользователей соцсетей за лайками.

«Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово «лайк», — сказал патриарх во вторник вечером после богослужения в Богоявленском соборе Москвы.

«Так вот, некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию», — констатировал он.

Между тем, по словам патриарха, тщеславие — один из грехов, «который возбуждает в человеке невероятную чувствительность к тому, как его оценивают люди, и тогда единственной целью жизни становятся действия, слова, поступки, направленные на то, чтобы получить признание от людей».

Он также раскритиковал современную культуру, наполненную, по его мнению, «видимыми образами, которые, несомненно, возбуждают греховные помыслы», передает «Интерфакс».

«Все направление цивилизации идет в ту сторону, чтобы помочь человеку усвоить эти греховные образы. Для многих это важно с точки зрения получения денег, другие преследуют, может быть, более опасные цели, но факт остается фактом: не существует почти ни одного современного художественного фильма, в котором не было бы образа, способного возбуждать греховные помыслы», — заявил предстоятель.

В первые дни Великого поста, который начался в понедельник, патриарх совершает богослужения в разных храмах Москвы. Во время богослужений читается канон святого Андрея Критского, призванный настроить верующих на покаянный лад.

Новости smi2.ru

  • Отозвать ходатайство о передаче Исаакия РПЦ попросил директор Эрмитажа (1)
  • На уроки православия пожаловались родители в Генпрокуратуру (9)
  • За слова «Бога нет» судят блогера Виктора Краснова (54)
  • Глава РПЦ: Христос — неудачник с обывательской точки зрения (38)
  • Глава РПЦ призвал Россию не догонять других (11)
Погоню за лайками в соцсетях считает болезнью глава РПЦ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [16:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...

[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна

[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков

Все новости

[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...

[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна

[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: