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Присоединением Крыма россияне гордятся больше достижений в освоении космоса

Присоединение Крыма к России 43% россиян назвали главным историческим событием, вызывающим у них чувство гордости, сообщается в исследовании Левада-центра. Такой вариант ответа впервые вышел на второе место в рейтинге исторических событий, которыми гордятся граждане России, сместив с этой позиции ответ «ведущая роль страны в освоении космоса» (сейчас 41%, третье место в рейтинге).

Большинство россиян (83%) главным историческим событием, вызывающим у них чувство гордости, по-прежнему считают победу в Великой Отечественной войне. Этот вариант ответа занимает первое место в аналогичных опросах исследовательского центра с 1999 года.

Треть россиян — 36% гордятся русской литературой, почти столько же — 35% считают поводом для гордости «превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире». Достижения российской науки вызывают гордость у 32% опрошенных.

Среди других поводов для гордости респонденты выбрали «славу русского оружия» (26%) и «моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость» (23%).

О «великих русских путешественниках и первопроходцах» вспомнили в этом контексте 19% опрошенных, а еще 18% заявили, что гордятся стабилизацией положения страны и ростом экономики при президенте Владимире Путине.

Между тем 54% респондентов заявили, что экономическое положение страны вызывает у них ​чувство стыда и огорчения. Каждый третий переживает из-за распада СССР (33%), а каждый четвертый — из-за «грубости нравов, хамства, неуважения людей друг к другу» (24%).

Среди других событий ​XX века, вызывающих стыд и огорчение, россияне назвали репрессии и террор в первой половине столетия (22%), хроническое отставание от Запада (20%), итоги перестройки (18%). Еще 14% заявили, что чувство стыда у них вызывают «наша косность, инертность, лень» (14%), а каждый десятый россиянин стыдится «ограниченной, некомпетентной, своекорыстной власти» и гонений на церковь (по 11%).

Опрос общественного мнения проходил 20–23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Респондентам предлагали выбрать из нескольких готовых вариантов ответа.

Источник: РБК

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Присоединением Крыма россияне гордятся больше достижений в освоении космоса

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [16:25]

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