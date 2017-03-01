Муниципалы обещают убрать снежные завалы с улицы Владлена Бирюкова завтра, 2 марта. Сегодня в Южном с самого утра работали два трактора Центра муниципальных услуг, но жители окраинной улицы пока остались при своих проблемах.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», один из местных жителей Антон Богданович написал письмо в городское управление ЖКХ. Он пожаловался, что дорожники оставили снеговые завалы на отрезке ул. Бирюкова, где расположены три частных домовладения. Теперь их хозяева к жилью пробираются пешком, не могут заказать дрова и вызвать экстренные службы. Кроме того, они опасаются, что скорая оттепель может обернуться для них потопом: талая вода с дороги может хлынуть на участки жителей.

Сегодня утром, по словам Антона, в микрорайон приехали два трактора ЦМУ. Радости жителя ул. Бирюкова не было предела, но до его и соседских домов они так и не добрались. Техника расчищала другие улицы и свозила щедроты зимы в поле, чтобы предотвратить паводок.

— Я позвонил инженеру ПТО в ЦМУ, сказал, что трактор приехал, но почистил где-то у черта на куличках. Тот удивился, говорит: «Буду сейчас узнавать, объяснять». Потом мне перезвонил и пообещал — завтра ждите, — говорит Антон Богданович.

«Снег сдвинем, если еще не сдвинули», — заверил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров. Накануне он рассказал, что в Южном запланирована уборка всех улиц.

Слова начальства подтверждает и замдиректора ЦМУ Максим Совбанов. По его словам, снегуборочная техника была сегодня и на ул. Бирюкова, но не успела расчистить все проблемные участки.

— На Бирюкова трактор сегодня был — это я ответственно заявляю, — уверяет Максим Флюрович. — Вопрос в том, что он не доделал весь объем работы, который был запланирован. Скорее всего, просто не справился, не успел. Завершение работы будет, потому что у нас сейчас идет противопаводковая борьба.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» о том, в каком порядке расчищают отдаленные районы Бердска, замдиректора ЦМУ рассказал, что делают это отнюдь не по остаточному принципу. Дорожники по мере необходимости убирают как центральные улицы, так и проезды городских окраин.

— Мы не можем дискриминировать жителей, допустим, поселка Вега — мы все одни, все в одной «деревне» живем. К примеру, в микрорайоне Южный работает одна техника, а в другом месте — другая, — объяснил Совбанов.

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