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Горжусь, что есть такие квалифицированные доктора!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья Васильевна:

Поздравляю с первым днем весны и наступающим 8 Марта замечательных докторов поликлиники №1. Хочу выразить огромную благодарность зав.поликлиникой Паршиной Светлане Михайловне, своей участковой — Терентьевой Олесе Петровне, медсестре — Волковой Юлиии Михайловне.

Спасибо Вам за доброе, внимательное отношение к пациентам. За то, что Вы помогаете людям выздороветь Вашей заботой, советом и добротой. Я горжусь, что у нас в городе есть такие квалифицированные доктора.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [16:15]

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Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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