Поздравляю с первым днем весны и наступающим 8 Марта замечательных докторов поликлиники №1. Хочу выразить огромную благодарность зав.поликлиникой Паршиной Светлане Михайловне, своей участковой — Терентьевой Олесе Петровне, медсестре — Волковой Юлиии Михайловне.

Спасибо Вам за доброе, внимательное отношение к пациентам. За то, что Вы помогаете людям выздороветь Вашей заботой, советом и добротой. Я горжусь, что у нас в городе есть такие квалифицированные доктора.

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