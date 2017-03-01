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Поздравляю с первым днем весны и наступающим 8 Марта замечательных докторов поликлиники №1. Хочу выразить огромную благодарность зав.поликлиникой Паршиной Светлане Михайловне, своей участковой — Терентьевой Олесе Петровне, медсестре — Волковой Юлиии Михайловне.
Спасибо Вам за доброе, внимательное отношение к пациентам. За то, что Вы помогаете людям выздороветь Вашей заботой, советом и добротой. Я горжусь, что у нас в городе есть такие квалифицированные доктора.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [16:15]
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