Не утихает скандал в российском хоккее с мячом после матча «Водник» – «Байкал-Энергия», в котором все 20 мячей были забиты в свои ворота. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) назначил переигровку встречи, а также отстранил на 2,5 года тренеров команд — Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина. Начальник «Водника» и президент Федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин заявил, что его команда, забивая в свои ворота, выражала протест против произвола ФХМР.

Развитие событий в интервью «Газете.Ru» прокомментировали эксперты этого вида спорта, ведущий «Спорт FM» и бывший пресс-атташе сборной страны Алексей Золин и комментатор Алексей Пешнин.

— Я больше не говорю о хоккее с мячом после сегодняшнего решения, — начал разговор ведущий радиостанции «Спорт FM» и бывший пресс-атташе сборной России по хоккею с мячом Алексей Золин.

Однако почти сразу эксперт сменил гнев на милость и все же решил дать свою оценку последним событиям в этом виде спорта, сделанным заявлениям и принятым решениям.

— Заявление «Водника» — верите, что это мог быть протест?

— Нет, конечно.

Это бред человека, который никогда не играл в хоккей с мячом. Его никто не знает ни в хоккее с мячом, нигде.

Сделать такие заявления… Это просто я не знаю… Значит, наверное, человеку что-то надо. Просто хочет скрыть то, что произошло, судя по всему.

Почему в Иркутске моментально заявляют, что Евгений Ерахтин будет отправлен в отставку и им не говорили выиграть-проиграть в матче, а в Архангельске утверждают, что им четко указали, кто должен выиграть, а кто — проиграть. Кто-то врет.

— Что кто-то врет — понятно. Но в последние сутки много доводилось читать комментариев, что Борис Скрынник — президент ФХМР — «серый кардинал» российского хоккея с мячом…

— Он не «серый кардинал», а явный руководитель, причем во всем мировом хоккее с мячом.

— По должностям все понятно, да. Но многие говорят о том, что федерация указывает, кому как играть, какие должны быть результаты. Тяжело поверить, что турнирные показатели полностью «расписываются» по указке ФХМР, но все же определенное влияние у главного функционера имеется. К тому же у Скрынника вроде как сложные отношения с «Водником», «Енисеем»…

— Кто сказал, что у него сложные отношения с «Водником»?

— Об этом пишут на различных интернет-площадках люди, следящие за русским хоккеем, болельщики. Называются три «неугодные» команды: «Водник», «Енисей» и «СКА-Энергия».

— Мне довелось побывать на Соловках, где были Борис Скрынник, Николай Валуев (вице-президент ФХМР. — «Газета.Ru») и прочие люди. Среди «прочих людей» там был губернатор Архангельской области, который говорил огромное спасибо Скрыннику за организацию детской команды по хоккею с мячом на Соловках и возрождение интереса к хоккею с мячом в Архангельске.

Кто сказал, что с Архангельском у Скрынника плохие отношения? Он архангельский! Он всегда там себе найдет хорошие отношения, даже если с кем-то они будут плохими. Это все ерунда.

Я не знаю, откуда это все берется. И я знаю только одного Минина в истории, и там с ним еще был Пожарский. А этого товарища (начальника «Водника» Дмитрия Минина, сделавшего заявление о том, что команда в матче против «Байкала-Энергии» выражала протест. — «Газета.Ru») — его никто не знает.

— А как отнестись к заявлению главного тренера сборной России и функционера ФХМР Сергея Мяуса о том, что Олега Пивоварова — форварда «Водника», забившего 11 мячей в собственные ворота, — надо отправить на психиатрическое лечение?

— А почему нет? Человек берет мяч и 11 раз забрасывает его в свои ворота! Я с Мяусом согласен.

— И все же Дмитрий Минин говорил, что регламент появился за две недели до начала турнира и команды были фактически поставлены перед фактом. Вы вчера говорили другое. Получается, что чья-то информация здесь неверна.

— Я жду комментариев господина Пожарского. Только когда после всех слов господина Минина выступит еще и Пожарский, можно будет о чем-то говорить по этому поводу. Но пока говорит Минин, тут даже думать не о чем по этому поводу.

Регламент принимает не один человек, а все вместе. Все вместе они сидят и голосуют. И все это было принято единогласно. Ни один не воздержался, ни один не проголосовал против!

И где там был Минин в этот момент, я не знаю. Но дело в том, что от Архангельска там тоже кто-то был. Вот и все.

— Получается, позиция «Водника» — попытка сохранить хорошую мину при плохой игре?

— Ну какую мину? Не было никакой игры! Мы вчера обсуждали эту тему на радио с хоккеистами, в том числе «Водника». Они говорили, что не понимают, как такое произошло. И ребята из «Байкала-Энергии» выступали, они говорили тоже – это просто пятно на хоккее.

Многие из них прекрасные ребята. Я не знаю, как заставить человека забить 11 мячей в собственные ворота, если он не хочет.

Как заставить меня? Как заставить вас написать плохое про кого-то, если вы не хотите этого делать?

— Я не могу представить ситуацию, чтобы умышленно поразить собственные ворота. Тем более 11 раз…

— Вот в том и дело. Голова должна быть на плечах. А у Пивоварова ее нет. Вот и все. Нет еще у других людей, которые заставляли его это делать.

Поверьте, не может федерация, которая находится в Москве, заставить людей, которые находятся в Архангельске, что-то делать так или по-другому.

— Ну а если представить, что все-таки есть у команды, допустим, у «Водника» конфликт с федерацией. Как выразить этот протест правильно? Как корректно привлечь внимание к проблеме?

— Выйти к журналистам после матча и об этом сказать. Что, никто не обратит внимания на слова хоккеистов и тренеров, которые выйдут к журналистам и на камеру скажут, что федерация нас заставляет выигрывать, проигрывать или играть вничью?

Моментально обратят внимание! И даже в полицию или в прокуратуру кто-то напишет заявление!

Напишите в прокуратуру заявление, там ваши разговоры потом запишут. Никто же этого не сделал. А потом стали говорить…

Вот тот же Минин обратился сейчас к журналистам. А что ты раньше не сказал об этом? Все устраивало?

— А как оценить слова Бориса Скрынника о том, что федерация будет ставить вопрос о смене и тренерского штаба, и даже руководства «Байкала-Энергии»? ФХМР уполномочена на это?

— Ставить вопрос может, а влиять, естественно, не может. Федерация может рекомендовать.

У Скрынника есть связь со всеми губернаторами, он часто стал с ними встречаться, а раньше это делал редко. Сейчас он может позвонить одному губернатору, другому и спросить, что у них там происходит. Вы выделяете деньги, что у вас там происходит? Разберитесь.

Конечно, губернатор сам примет решение, но, думаю, звоночек будет услышан, и люди, если не будут уволены, то как минимум они будут на контроле.

Другой вопрос, я слышал, что Минин — родственник губернатора Архангельской области, но это, наверное, только слухи. «Назначением переигровки федерация дискредитировала саму себя»

Алексей Пешнин сначала уточнил, о чем именно пойдет речь, и тоже в интервью не отказал.

— Как считаете, версия о протесте, которую называет Дмитрий Минин и архангельская команда, правдива?

— Тут виноваты в принципе все в равной степени – и ФХМР, и «Водник», и «Байкал-Энергия». Да и вообще все наше хоккейное сообщество, которое довело ситуацию до такого плачевного состояния. Так что выделять кто более прав, кто больше виноват – это так, 50 оттенков серого…

— Давайте конкретизируем. В чем вина федерации?

— В том, что она, во-первых, создала такую систему отношений, которая установилась в нашем хоккее с мячом, а во-вторых, в том, что она утвердила такой регламент соревнований, при котором стало возможным такое безобразие, какое творилось в матче.

Когда обе команды выбирают себе соперников, когда обе команды не хотят выигрывать, не хотят заниматься спортом. Получается, что люди сами дискредитируют собственную профессию.

— Вы тоже придерживаетесь мнения, что причиной такой игры были турнирные расклады, а не акция протеста?

— Что касается Иркутска, то тут, конечно, в первую очередь турнирные расклады. Что касается «Водника», ну, скорее всего, тоже были у них определенные резоны. Просто это была та самая ситуация, тот самый матч, когда выигрывать никто не хотел. По своим собственным причинам.

Я поверю, что это какая-то акция протеста со стороны «Водника», если они не приедут на переигровку. Не случайно же они взяли один день на размышление?

Если они не приедут, то тогда я еще каким-то образом смогу поверить, что они борцы с системой. Если вы такие борцы, то обрушивайте эту систему до конца, добивайтесь снятия команды с турнира, чтобы не склеилась та сетка, которая якобы выгодна федерации. Тогда будут какие-то основания доверять «Воднику».

Ну а если приедут, то никаких протестных настроений не было, и все это придумано задним числом.

— Учитывая, что сейчас отстранили от работы на 2,5 года тренеров команд, «Водник», получается, должен биться за Игоря Гапановича, если это действительно была акция протеста, спланированная в клубе.

— Для начала нужно понять, от кого именно в первую очередь исходила инициатива забивать мячи в свои ворота. Для этого нужно быть внутри команды.

— А как оценить 11 голов Олега Пивоварова в свои ворота? Сергей Мяус и Владимир Янко, спортивный директор «Байкала-Энергии», сказали, что Пивоварову требуется психиатрическое лечение…

— Тогда получается, что психиатрическое лечение нужно и игрокам «Байкала», которые забивали голы в собственные ворота. Что ты 11 забил, что один гол – так же подъехал к своим воротам и умышленно забил. Какая разница, по большому счету?

Это такая попытка переложить с больной головы на, может быть, чуть менее больную. В данном случае виновата в первую очередь федерация, которая довела ситуацию до такого состояния.

ФХМР как орган, отвечающий за все, ведь у нас нет такой профессиональной лиги, как, например, КХЛ в хоккее с шайбой, раз довела ситуацию до такого состояния, в первую очередь вина лежит на ней. Раз она не предусмотрела ситуацию с возможностью этого всего избежать.

— А вообще как проходило утверждение такого регламента? Кто-то говорит, что команды поставили перед фактом, другие рассказывают, что регламент утверждали все команды.

— Для того чтобы утверждать, нужно быть либо работником федерации, либо работником какого-то из клубов. Я не являюсь ни тем, ни другим.

Но факт остается фактом: регламент приняли, все проголосовали, чтобы по нему играть, всех это устраивало. Это в сухом остатке, а все остальное – лирика.

— А как вообще можно было придумать систему, где при объединении групп команды из одной зоны больше не встречаются друг с другом, и при этом не сохраняются очки?

— Я тоже, честно говоря, не могу понять, как можно было это придумать, поэтому вам лучше обратиться к тому, кто это придумывает. Кто-то из федерации, понятно, но кто это делает, я не знаю.

— Как отнестись к решению КДК?

— Понимаете, если назначается переигровка, то это уже дискредитация федерации самой себя. Если вы назначаете переигровку, значит, вы подписываетесь под тем, что это была встреча с заранее запрограммированным результатом…

— Получается, что ФХМР результат не устроил… — Ну да. Значит, вам все-таки нужен какой-то результат. Если бы вам этот результат не был нужен, то вы бы его просто аннулировали, может, записали обеим командам технические поражения…

— При обоюдном техническом поражении все остаются при своих в таблице… — В том-то и дело. Назначьте технические поражения обеим командам, и вы примите соломоново решение, которое накажет и тех, и других.

Но нет, вы назначаете переигровку, причем на другом стадионе, где видеотрансляцию организовать либо невозможно, либо трудно сделать. Может быть, люди пытаются решить дело кулуарно. Не знаю, с чем связано именно это. Может быть, какие-то другие соображения.

Но получается, что, назначив переигровку, вы добиваетесь от этой встречи какого-то конкретного результата.

— А если бы вместо «Байкала-Энергии» в матче участвовала команда, у которой, как и у «Водника», по слухам, конфликт с ФХМР, могло бы быть иное решение КДК?

— Если бы у Бориса Скрынника был конфликт с «Водником», то это был бы отличный повод поквитаться с ним и снять команду как зачинщика ситуации. Но ни «Водник», ни «Байкал-Энергия» дисквалифицированы не были.

Надо опять же общаться с работниками федерации, чтобы понять, чем было мотивировано их решение.

— Как оценить эту ситуацию с точки зрения репутации русского хоккея, возможности попадания в олимпийскую программу?

— Честно говоря, даже не представляю, как можно было нанести больший ущерб, чем был нанесен сейчас. Какого еще дна можно было достичь.

Не знаю, дно ли это или еще, может быть, постучат снизу, но сейчас мое воображение просто отказывается генерировать более позорную ситуацию, чем ту, что есть сейчас.

Какие-то олимпийские перспективы? Они и раньше-то были туманными, а сейчас говорить о них просто смешно.

— То есть это не тот случай, когда «любой PR хорош, кроме некролога»?

— Не люблю это выражение. Андерса Брейвика ведь тоже во всем мире знают…

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