В пятый раз соберутся на очередную сессию 2 марта депутаты Бердска. В повестке — 29 вопросов. Народные избранники планируют работать весь день.

Члены горсовета впервые будут голосовать не руками, а с помощью электронной системы. У каждого депутата будет панель с кнопками. Так как голоса пока будут выводиться на маленькое табло возле места спикера, в совете создадут счетную комиссию по контролю за подведением итогов.

Депутатам предстоит внести изменения в Устав Бердска в связи с новым законодательством, утвердить изменения в карте зонирования города по результатам публичных слушаний, скорректируют коэффициенты базовой доходности для предпринимателей, подправят бюджет.

Кроме того, депутаты решат, кому присвоить звания «Ветеран самодеятельной сцены», «Почетный работник культуры» и «Почетный работник ЖКХ Бердска». Кандидатуры на эти звания уже есть.

В повестке также вопрос об увеличении зарплаты и пенсии чиновникам и об установлении квалификационных требований к муниципальным служащим.

Помимо этого, депутаты утвердят новое положение об общественной палате Бердска и изменят ряд муниципальных нормативных документов.

В завершении депутаты выслушают отчет директора ГЦКиД Елены Исламовой о деятельности городского парка и доклад отдела МВД по Бердску о работе за год.

Сессия начнется в 9.00, в актовом зале администрации Бердска. С повесткой можно ознакомиться на сайте мэрии.

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