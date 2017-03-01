USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Соляная пещера «МариСоль»
Подарите своим любимым настоящий релакс и оздоровление! 8 Марта – отличный повод сходить в соляную пещеру и с заботой о себе провести праздничный день.
Кроме лечебного эффекта вы получите еще и эстетическое удовольствие, находясь в уютной обстановке соляной пещеры «МариСоль» — островке отдыха и оздоровления! Ждем Вас на ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ и РЕЛАКСИРУЮЩИЕ сеансы для всей СЕМЬИ в соляную пещеру «МариСоль». Бердск, К. Маркса, 23 (рядом со школой №1) +7-913-013-44-33 www.marisol54.ru vk.com/marisol54
Студия красоты FIGURA STUDIO
Скоро 8 марта! А это значит — пришло время дарить подарки своим любимым! Подарочные сертификаты на любую сумму! — на любые процедуры, — на солярий.
И конечно, наши услуги красоты для вашей фигуры по ценам 2016 года! Лето совсем близко, поэтому самое время уделять своей фигуре внимание и заботу. Быть стройной — это легко!!!!
Подробности по тел. 8-923-120-30-06 vk.com/club71065081
Школа танца Parallel’
Parallel’ — это мир, наполненный весельем и отличным настроением. Куда мы приглашаем всех девочек, девушек и милых дам! Каждый найдет для себя понравившееся направление! Стоит только попробовать и вы уже не сможете остановиться!
Почему ЛУЧШЕ танцевать с нами? — СИЛЬНЕЙШИЙ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ! Наши преподаватели постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают мастер-классы, курсы и семинары! — 3 уютных, красивых зала с профессиональным музыкальным оборудованием! Комфортабельные раздевалки! Бесплатный Wi-Fi (0 этаж)! — Удобный режим работы! Тренировки 7 дней в неделю! — Система скидок!
Мы находимся: Микрорайон «Молодёжный» ул. Боровая 4/6, 2 и цокольный этаж. vk.com/parallelschool
Магазин нижнего белья «Лидия»
Кружева, чулки, модные комплекты нижнего белья… — любимые подарки для настоящих леди! Если вы хотите порадовать свою любимую 8 Марта, приходите за подарками к нам!
Подарочные сертификаты к 8 Марта – отличный вариант, чтобы ваша дама сама выбрала свой любимый комплект!
ТЦ «Сибирский Версаль», 2 этаж ТД «Гермес», 0 этаж Новый рынок, 2 этаж, отд.№8
Парикмахерская «Нолина»
Милые дамы, приглашаем вас воспользоваться нашими акциями к празднику! Пенсионерам: пн.-чт., с 10.00-15.00 молодежная стрижка – 150р, модельная – 250р, химическая завивка от 450р, окрашивание от 450р. Образ (локоны+макияж) – 1500р На окрашивание ombre, shatush, BALAYAGE, 3d-lights, brond скидка 30%!
vk.com/club_nolina
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [15:30]
[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...
[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна
[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков
[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...
[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна
[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный