Соляная пещера «МариСоль»

Подарите своим любимым настоящий релакс и оздоровление! 8 Марта – отличный повод сходить в соляную пещеру и с заботой о себе провести праздничный день.

Кроме лечебного эффекта вы получите еще и эстетическое удовольствие, находясь в уютной обстановке соляной пещеры «МариСоль» — островке отдыха и оздоровления! Ждем Вас на ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ и РЕЛАКСИРУЮЩИЕ сеансы для всей СЕМЬИ в соляную пещеру «МариСоль». Бердск, К. Маркса, 23 (рядом со школой №1) +7-913-013-44-33 www.marisol54.ru vk.com/marisol54

Студия красоты FIGURA STUDIO

Скоро 8 марта! А это значит — пришло время дарить подарки своим любимым! Подарочные сертификаты на любую сумму! — на любые процедуры, — на солярий.

И конечно, наши услуги красоты для вашей фигуры по ценам 2016 года! Лето совсем близко, поэтому самое время уделять своей фигуре внимание и заботу. Быть стройной — это легко!!!!

Подробности по тел. 8-923-120-30-06 vk.com/club71065081

Школа танца Parallel’

Parallel’ — это мир, наполненный весельем и отличным настроением. Куда мы приглашаем всех девочек, девушек и милых дам! Каждый найдет для себя понравившееся направление! Стоит только попробовать и вы уже не сможете остановиться!

Почему ЛУЧШЕ танцевать с нами? — СИЛЬНЕЙШИЙ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ! Наши преподаватели постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают мастер-классы, курсы и семинары! — 3 уютных, красивых зала с профессиональным музыкальным оборудованием! Комфортабельные раздевалки! Бесплатный Wi-Fi (0 этаж)! — Удобный режим работы! Тренировки 7 дней в неделю! — Система скидок!

Мы находимся: Микрорайон «Молодёжный» ул. Боровая 4/6, 2 и цокольный этаж. vk.com/parallelschool

Магазин нижнего белья «Лидия»

Кружева, чулки, модные комплекты нижнего белья… — любимые подарки для настоящих леди! Если вы хотите порадовать свою любимую 8 Марта, приходите за подарками к нам!

Подарочные сертификаты к 8 Марта – отличный вариант, чтобы ваша дама сама выбрала свой любимый комплект!

ТЦ «Сибирский Версаль», 2 этаж ТД «Гермес», 0 этаж Новый рынок, 2 этаж, отд.№8

Парикмахерская «Нолина»

Милые дамы, приглашаем вас воспользоваться нашими акциями к празднику! Пенсионерам: пн.-чт., с 10.00-15.00 молодежная стрижка – 150р, модельная – 250р, химическая завивка от 450р, окрашивание от 450р. Образ (локоны+макияж) – 1500р На окрашивание ombre, shatush, BALAYAGE, 3d-lights, brond скидка 30%!

vk.com/club_nolina

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