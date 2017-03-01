Как сообщили в пресс-службе МВД по РСО-Алания, на днях в полицию обратился главврач республиканской скорой помощи. В заявлении он рассказал о вечернем звонке, который поступил на «03». Неизвестный сообщил о ДТП, где есть пострадавшие.

Когда медики подъехали к месту заявленного происшествия, их встретили двое подвыпивших граждан и показали сбитого ими котенка, попросив о помощи.

— Вместо того, чтобы самим разобраться в сложившейся ситуации, мужчины, как они пояснили позже, решили пошутить, вызвав «скорую». А ведь, возможно, именно в этот момент кто-то из горожан нуждался в экстренной медицинской помощи. Нетрезвых «юмористов» доставили в полицейский отдел, где они и раскаялись в содеянном, — рассказали в полицейском ведомстве.

За ложный вызов стражами порядка был составлен административный протокол, с предусмотренным штрафом в 1000 рублей. Котенок серьезно не пострадал и позже сбежал с места происшествия, уточнили в пресс-службе управления МВД по Северной Осетии.

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