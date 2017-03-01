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Пункт полиции в частном доме откроют в микрорайоне Южном Бердска

В Южном микрорайоне Бердска может появиться опорный пункт полиции, заявил глава города Евгений Шестернин на встрече с местными жителями во вторник, 28 февраля. Но проблема заключается в том, что расстроившемся за последние 10 лет районе нет муниципального помещения, где можно было бы разместить полицейских.

Но Евгений Анатольевич заявил, что найдет выход из сложившейся ситуации и не оставит Южный без присмотра правоохранителей. Вместе депутатом «южан» Владимиром Голубевым он пытается решить вопрос — например, арендовать помещение в частном доме.

— Но это не значит, что участковый там будут постоянно сидеть. У него будет другой регламент работы. Это же не ГОВД, куда в любое время можно зайти. Это не реально, — отметил мэр.

И сами полицейские отмечают, что разросшийся микрорайон их все больше беспокоит. Уже 7 лет здесь работает участковым Алексей Велижанский. В 2016 году из Южного поступило более 100 сообщений в полицию. Большинство из них — о беспризорных собаках. В 2017-м, по оценке и. о. начальника службы участковых отдела МВД по Бердску Сергея Миганова, все повторяется: вновь «южане» обеспокоены агрессивными псами на улицах.

Беспокойство полицейских вызывает и то, что в Южном немало пустующих домов, которые становятся объектом воров.

— Местные ходят, либо работники по найму залезают в чужой дом. Воруют имущество. Установите хотя бы видеорегистратор. Он пишет постоянно. С ним будет проще установить лицо, совершившее преступление. Это безопасность и сохранность вашего имущества, — порекомендовал жителям микрорайона Сергей Миганов.

Автор видео Анастасия Солодкова

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Пункт полиции в частном доме откроют в микрорайоне Южном Бердска

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [15:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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