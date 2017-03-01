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Заплечные сумки могут доставить неудобства другим пассажирам, поэтому в столичной подземке рекомендуют перевозить их в руках, а не на спине.
Объявления с просьбой снимать рюкзаки во время поездок стали звучать в поездах, на станциях и эскалаторах московского метро. Несмотря на то что это не противоречит правилам пользования подземкой, наплечные сумки могут доставить неудобства другим пассажирам.
Трансляцию сообщений, напоминающих о том, как важно соблюдать общепринятые нормы поведения и взаимоуважения, запустили в начале этого года, передает mos.ru.
Помимо этого, на Кольцевой, Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линиях размещены плакаты с рекомендациями перевозить рюкзаки в руках, а не на спине.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [14:50]
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