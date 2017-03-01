Заплечные сумки могут доставить неудобства другим пассажирам, поэтому в столичной подземке рекомендуют перевозить их в руках, а не на спине.

Объявления с просьбой снимать рюкзаки во время поездок стали звучать в поездах, на станциях и эскалаторах московского метро. Несмотря на то что это не противоречит правилам пользования подземкой, наплечные сумки могут доставить неудобства другим пассажирам.

Трансляцию сообщений, напоминающих о том, как важно соблюдать общепринятые нормы поведения и взаимоуважения, запустили в начале этого года, передает mos.ru.

Помимо этого, на Кольцевой, Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линиях размещены плакаты с рекомендациями перевозить рюкзаки в руках, а не на спине.

Новости smi2.ru