Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Продавать алкоголь из-за соседства с клиникой не может крупный супермаркет в Бердске

Супермаркет «Холидей», расположенный в ТЦ «Орбита» в Бердске, не может получить лицензию на продажу алкоголя из-за незначительного отклонения от нормативов. Собственники магазина обратились к депутатам с просьбой помочь в ситуации.

Как рассказал на заседании комитета по промышленности депутат Владимир Постников, магазину не хватило 10 метров до нормативного расстояния от лечебного учреждения. Разрешенное расстояние от магазина со спиртным до медицинской организации — не менее 70 метров. А на третьем этаже «Орбиты» находится частная клиника. И расстояние от нее до супермаркета — 60 метров. Это и мешает «Холидею» торговать алкоголем.

По мнению некоторых депутатов, необходимо либо сделать исключение, либо поменять все положение о продаже спиртной продукции на территории Бердска. Дело в том, что «Холидей» является единственным крупным супермаркетом в микрорайоне Космическом.

— Нужно сделать анализ. Давайте напишем в управление экономразвития: могут ли появиться проблемные точки для жителей, если мы поменяем положение? Или, может, какое-то исключение сделаем, — предложила депутат Елена Белова.

После того, как на руках у народных избранников будет вся информация о магазинах вблизи медицинских и учебных заведений, они примут решение.

Оказывается, ситуация с «Холидеем» не уникальна. В России известны случаи, когда из-за соседства с частными клиниками (и даже кабинетами косметологии с медицинской лиценцией) запрещали продавать алкоголь ресторанам и кафе. При этом медицинское учреждение лишиться лицензии из-за нарушения «зоны трезвости» не может. Правовую коллизию до сих пор никак не устранили.

Новости smi2.ru

  • В Бердске сплошь и рядом нарушения торговли алкоголем в киосках (51)
  • Этапировали в колонию заморозившего насмерть собутыльника в Бердске (0)
  • Шок: Отравились алкоголем маленькие дети в День города в Искитиме (1)
  • Шанс на жизнь (14)
  • Шампанское теперь стоит не дешевле 164 рублей в российских магазинах (5)
Продавать алкоголь из-за соседства с клиникой не может крупный супермаркет в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [14:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...

[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна

[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков

Все новости

[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...

[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна

[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: