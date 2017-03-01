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Супермаркет «Холидей», расположенный в ТЦ «Орбита» в Бердске, не может получить лицензию на продажу алкоголя из-за незначительного отклонения от нормативов. Собственники магазина обратились к депутатам с просьбой помочь в ситуации.
Как рассказал на заседании комитета по промышленности депутат Владимир Постников, магазину не хватило 10 метров до нормативного расстояния от лечебного учреждения. Разрешенное расстояние от магазина со спиртным до медицинской организации — не менее 70 метров. А на третьем этаже «Орбиты» находится частная клиника. И расстояние от нее до супермаркета — 60 метров. Это и мешает «Холидею» торговать алкоголем.
По мнению некоторых депутатов, необходимо либо сделать исключение, либо поменять все положение о продаже спиртной продукции на территории Бердска. Дело в том, что «Холидей» является единственным крупным супермаркетом в микрорайоне Космическом.
— Нужно сделать анализ. Давайте напишем в управление экономразвития: могут ли появиться проблемные точки для жителей, если мы поменяем положение? Или, может, какое-то исключение сделаем, — предложила депутат Елена Белова.
После того, как на руках у народных избранников будет вся информация о магазинах вблизи медицинских и учебных заведений, они примут решение.
Оказывается, ситуация с «Холидеем» не уникальна. В России известны случаи, когда из-за соседства с частными клиниками (и даже кабинетами косметологии с медицинской лиценцией) запрещали продавать алкоголь ресторанам и кафе. При этом медицинское учреждение лишиться лицензии из-за нарушения «зоны трезвости» не может. Правовую коллизию до сих пор никак не устранили.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [14:40]
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