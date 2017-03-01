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Потерялась собака, похожа на овчарку

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Люба­:

Потерялась собака.­

28.02.17 с ул. Чайко­вского (район около 8­ школы) потерялась со­бака, дворняга, но бо­льшая, как овчарка, цв­ет черный, толстый.

Помогите найти. Телефон для связи 8953 801 486­1, 8952 925 8709.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [14:35]

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Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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