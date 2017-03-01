Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Сломал стену в парикмахерской и украл фен бомж в Новосибирске

В Новосибирске раскрыта кража из парикмахерской, сообщили 28 февраля в управлении МВД по Новосибирской области.

Ночью 25 февраля неизвестный открытым доступом проник в подвал одного из домов в Первомайском районе и, сломав стену, проник в помещение парикмахерской. Там он похитил фены и машинки для стрижки волос. Ущерб от преступления составил 12 тысяч рублей. О совершенном преступлении было заявлено в полицию.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Новости smi2.ru

  • Украла ремень ради новых впечатлений девушка-подросток в Бердске (3)
  • Служебная собака помогла полицейским Бердска найти подозреваемого в краже (7)
  • Полицейская овчарка нашла украденную стиральную машинку в Бердске (5)
  • Отец выкрал двоих детей у жены в Бердске и увез на Алтай (38)
  • Мою квартиру сегодня пытались взломать (58)
Сломал стену в парикмахерской и украл фен бомж в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [14:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...

[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна

[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков

Все новости

[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...

[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна

[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: