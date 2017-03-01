USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Новосибирске раскрыта кража из парикмахерской, сообщили 28 февраля в управлении МВД по Новосибирской области.
Ночью 25 февраля неизвестный открытым доступом проник в подвал одного из домов в Первомайском районе и, сломав стену, проник в помещение парикмахерской. Там он похитил фены и машинки для стрижки волос. Ущерб от преступления составил 12 тысяч рублей. О совершенном преступлении было заявлено в полицию.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [14:30]
[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...
[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна
[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков
[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...
[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна
[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный