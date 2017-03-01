В Новосибирске раскрыта кража из парикмахерской, сообщили 28 февраля в управлении МВД по Новосибирской области.

Ночью 25 февраля неизвестный открытым доступом проник в подвал одного из домов в Первомайском районе и, сломав стену, проник в помещение парикмахерской. Там он похитил фены и машинки для стрижки волос. Ущерб от преступления составил 12 тысяч рублей. О совершенном преступлении было заявлено в полицию.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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