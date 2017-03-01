Учителя в Ивановской области не получают зарплату в семь тысяч рублей, эта информация не соответствует действительности. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

3 февраля на встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с работниками учреждений социальной сферы одна из учительниц Ивановской области рассказала о крайне низких зарплатах в регионе. Васильева обещала разобраться в этом вопросе.

«Информация не подтвердилась, там зарплата 15 тысяч. Почему такая маленькая сумма — это касалось январских выплат и больших январских праздников», — сказала министр.

По ее словам, в Ивановской области «все нормализовалась», состоялся разговор с губернатором. «Сейчас более или менее ровная ситуация. Это главная задача губернатора, и имеет значимость в министерстве», — подчеркнула Васильева.

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