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Учителя в Ивановской области не получают зарплату в семь тысяч рублей, эта информация не соответствует действительности. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.
3 февраля на встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с работниками учреждений социальной сферы одна из учительниц Ивановской области рассказала о крайне низких зарплатах в регионе. Васильева обещала разобраться в этом вопросе.
«Информация не подтвердилась, там зарплата 15 тысяч. Почему такая маленькая сумма — это касалось январских выплат и больших январских праздников», — сказала министр.
По ее словам, в Ивановской области «все нормализовалась», состоялся разговор с губернатором. «Сейчас более или менее ровная ситуация. Это главная задача губернатора, и имеет значимость в министерстве», — подчеркнула Васильева.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [14:10]
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