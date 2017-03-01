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Прокуратура: власть обязана чистить парковки бизнеса в Бердске

Опасной сочли участок главной улицы города от перекрестка со Свердлова до Лелюха правоохранители Бердска. Сотрудники отдела ГИБДД и прокуратуры города проверили дорогу и нашли нарушения безопасности дорожного движения. Все из-за заваленных снегом парковок, которые прилегают к частным лавкам в первых этажах домов №33 и 35.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Бердска Дмитрий Красноухов, этот отрезок улицы Ленина не соответствует ГОСТу Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы». Проезжая часть там в некоторых местах заужена до 1,5 метров из-за снежных валов. Собранные кучи на парковках и выездов со дворов превышают человеческий рост, а это мешает видимости и может привести к трагедии. Все это контролеры изложили в письме главе Бердска Евгению Шестернину, в котором потребовали устранить нарушения.

— Обязанность по обеспечению соответствия дорог норме лежит на лицах, осуществляющих содержание дорог, то есть на нашей администрации и подведомственных ей структурах. Поэтому вынесено представление мэру города, чтобы данные нарушения устранить в течение месяца с 7 февраля, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Иванович.

Надзорщики знают о том, что власть Бердска так и не смогла  договориться с владельцами торговых точек на Ленина об уборке снега с заездных карманов. Но чиновники не могут заставить бизнес очистить дорогу, ведь она муниципальная, говорит Красноухов. Поэтому рассчитывать они могут только на порядочность частников. Далеко не все из них пошли навстречу власти и прибрались возле своих владений.

Мэр Бердска уже не раз озвучивал свою позицию по поводу чистки парковок у магазинов: при реконструкции ул. Ленина карманы сделали по просьбам предпринимателей, значит, они должны следить за ними зимой. Городского бюджета едва хватает на то, чтобы навести порядок на улицах и пешеходных дорожках. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в начале февраля Евгений Шестернин заявил, что парковки бизнеса не будут чистить за счет жителей. Глава Бердска отметил, что очищать карманы для машин своих клиентов — удел коммерсантов, а муниципальные службы должны заботиться о тротуарах и городских дорогах.

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Прокуратура: власть обязана чистить парковки бизнеса в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [14:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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