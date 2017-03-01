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Московское управление Роспотребнадзора оштрафовало на 100 тысяч рублей диспетчерскую службу Uber за введение в заблуждение пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Роспотребнадзора, диспетчерская служба принимает заявки потребителей на предоставление услуги по перевозке и формирует базу заявок, доступ к которой имеют водители — «партнеры» компании. «Таким образом, общество вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке», — заявили в ведомстве.
«До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также о потребительских свойствах услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги», — говорится в сообщении.
Клиент, заказывая такси, не получает сведений об исполнителе услуги по перевозке, в связи с чем у него складывается впечатление, что услугу ему оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber, передает»Интерфакс». После окончания поездки информация о водителе в квитанции также отсутствует, отметили в ведомстве.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [13:35]
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