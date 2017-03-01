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Роспотребнадзор: Такси Uber вводит в заблуждение пассажиров

Московское управление Роспотребнадзора оштрафовало на 100 тысяч рублей диспетчерскую службу Uber за введение в заблуждение пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, диспетчерская служба принимает заявки потребителей на предоставление услуги по перевозке и формирует базу заявок, доступ к которой имеют водители — «партнеры» компании. «Таким образом, общество вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке», — заявили в ведомстве.

«До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также о потребительских свойствах услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги», — говорится в сообщении.

Клиент, заказывая такси, не получает сведений об исполнителе услуги по перевозке, в связи с чем у него складывается впечатление, что услугу ему оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber, передает»Интерфакс». После окончания поездки информация о водителе в квитанции также отсутствует, отметили в ведомстве.

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Роспотребнадзор: Такси Uber вводит в заблуждение пассажиров

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [13:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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