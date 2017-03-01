История о снежном тоннеле по дороге на водозабор докатилась до федеральных СМИ. Заинтересовались ситуацией и правоохранительные органы. А жители дачных обществ в районе водозабора ежедневно отчитываются в соцсетях о состоянии заснеженной дороги. После последнего визита коммунальной техники в тоннеле появилось три кармана для того, чтобы разъехались два автомобиля, но этого, считают жители, недостаточно.

— Сегодня еле выехала, чуть зеркала в этом тоннеле не оставила, — говорит жительница СНТ «Мечта» Елена Аргенская. — Там такая каша на дорогах. Но сказали, что в нашу сторону ротор прошел. Но я пока не дома, не знаю.

Дачники уже открыли свой канал в «Ватсапе», который назвали «Мечта и реальность». Там они обмениваются информацией о состоянии дороги, обсуждают, что делать и как быть дальше. Недовольство народа не утихает.

Видео Константина Шунаева, группа «АвтоБердск»

Напомним, 26 февраля в СНТ «Вега-4» скончался мужчина. Мертвым его нашли родственники. Они вызвали полицию и скорую, чтобы констатировать факт смерти. Но экстренные службы пробраться к даче не смогли. Труп вывозили на санях с помощью спасателей. В некоторых СМИ появилась информация о том, что мужчина якобы умер из-за того, что к нему не могли попасть врачи. Однако медиков вызвали уже после того, как он скончался. А коммунальщики дают еще одно уточнение: машина «скорой» застряла не на самой дороге, а на съезде к дачам.

— Муниципалитет содержит не территории, а объекты. Объект — это дорога на водозабор. Мы его содержим. Влево-вправо — это уже муниципалитет не делает. Это делают собственники других дорог. Например, дорогу на «Орбиту» содержит Искитимский район. Дальше там начинаются дачи, тут уже содержат (дороги) собственники территорий, то есть дачные общества. Они уже обеспечивают доступ. По моей информации, «скорая» прошла по дороге, но забуксовала на повороте на дачу, — рассказал начальник УЖКХ Владимир Захаров.

Владимир Николаевич утверждает, что коммунальная техника приезжает на дорогу к водозабору почти каждый день, либо раз в два дня. Захаров сам проверяет ее качество дороги на легковом автомобиле «Хендай». Говорит, что проехать в обе стороны можно. Но вот валы на обочинах, которые и образуют снежный тоннель, убрать нельзя.

— Дорога проездная, мы сделали там три кармана для разъезда автомобилей. Это такой традиционный путь. Пока срезать валы очень трудно, — отмечает Владимир Николаевич.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», круглогодично проживающие в СНТ жители уже готовы выйти на митинг ради очистки дороги к своим годам. Захаров оставил такие заявления жителей без комментариев.

— Не готов это комментировать. Я сейчас попытаюсь сам проехать. Утром мне доложили, что дорога проездная. Проверю, — заявил Захаров.

Не испытывают сложностей на заснеженной дороге и сотрудники Комбината бытовых услуг, которые трудятся на водозаборе. Как сообщили в КБУ, на объекте работает менее 5 человек. Какие-либо материалы туда не завозят, так как непосредственная очистка воды происходит на насосно-фильтровальной станции. А она расположена совсем в другой стороне.

Есть ли во всей этой истории нарушения со стороны чиновников, предстоит оценить прокуратуре Бердска. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 1 марта прокурор Роман Сивак, проверка только началась, и делать какие-либо выводы еще рано. В первую очередь надзорный орган проверит, кому принадлежит дорога-тоннель.

— В прошлом году в Бердске порядка 20 км дорог были поставлены на учет, они были бесхозными. Нужно понять, кому принадлежит и эта дорога. Важно понять, есть ли она в реестре муниципальных дорог, — подчеркнул Роман Андреевич.

Итоги проверки ориентировочно станут известны на следующей неделе.

Новости smi2.ru