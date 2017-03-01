Следователями СКР проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в реке Обь в черте Новосибирск, сообщили в региональном управлении СКР сегодня, 1 марта.

Накануне, 28 февраля, в Оби недалеко от Димитровского моста в Новосибирске было обнаружено тело неустановленного мужчины, на вид 50-60 лет, находившегося в рыбацкой одежде. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возможные свидетели и очевидцы трагедии. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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