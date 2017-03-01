USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Следователями СКР проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в реке Обь в черте Новосибирск, сообщили в региональном управлении СКР сегодня, 1 марта.
Накануне, 28 февраля, в Оби недалеко от Димитровского моста в Новосибирске было обнаружено тело неустановленного мужчины, на вид 50-60 лет, находившегося в рыбацкой одежде. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возможные свидетели и очевидцы трагедии. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [12:50]
[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...
[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна
[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков
[17:30] Повесился на железнодорожном столбе молодой человек в футболке с оскаленным...
[17:20] Медведев: отмена санкций нам не нужна
[17:05] Липовый диплом экс-замглавы Бердска обострил бдительность кадровиков
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный