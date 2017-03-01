Начальники десятков муниципальных и государственных предприятий в Новосибирской области оказались учредителями других юридических лиц. Одни занимаются бизнесом в смежных сферах, другие создают ТСЖ и ДНТ.

Сайт sibpublicfaces.org выяснил, что руководители муниципальных предприятий Новосибирска, районов и поселений, а также госпредприятий Новосибирской области числятся учредителями других компаний, в том числе ООО, ТСЖ и ДНТ. В связи с этим общественник Евгений Митрофанов обратился в прокуратуру. Все эти случаи он считает нарушением законодательства.

Тайга.инфо проверила информацию и публикует наиболее показательные примеры совмещения.

МУП «Новосибирский зоопарк» возглавляет Андрей Шило — сын бывшего депутата и бессменного директора учреждения Ростислава Шило, скончавшегося в 2016 году. Руководитель зоопарка, по данным «Контур-Фокус», владеет торговой компанией «Сиб-Нова» вместе с Сергеем Подгорным и фирмой «Арликом» на пару с Артемом Зуевым. «Арликом» работает в сфере общепита.

Директор бердского МУП «Комбинат бытовых услуг» — Александр Кожин. Он был соперником Евгения Шестернина в борьбе за пост мэра в 2015 году, но снял свою кандидатуру с конкурса. Кожин оказался одним из 32 учредителей ТСЖ «Инициатива» на Серебренниковской, 6/1 в Новосибирске. Среди создателей ТСЖ, например, фигурируют первый вице-мэр столицы региона Геннадий Захаров и начальник областного ГКУ «Территориальное управление автодорог» Валерий Зарубин, упоминания о котором в материале Митрофанова нет.

Бердским МУП «Городские инженерные системы» руководит Сергей Хорошилов. Он же числится директором и владельцем ООО «АА Энергогрупп», которое занимается подачей и распределением энергоресурсов и строительными работами.

«Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие» возглавляет Александр Черняков. Он же — директор черепановского же МУП «Грант-Авто» и индивидуальный предприниматель в сфере перевозок.

Виктор Зимин — директор искитимских МУПов «Экспресс» и «ЦУМ „Искитим“». Кроме того, он возглавляет Союз работодателей Искитима, которое занимается консультированием по вопросам бизнеса.

Председатель совета депутатов рабочего поселка Краснозерское Елена Эскина оказалась директором муниципального предприятия по бытовому обслуживанию населения (у Тайги.инфо нет информации, работает ли Эскина в совете на постоянной основе). А исполняющий обязанности директора областного ГУП «Новосибирский лесхоз» Сергей Манеркин — совладелец ООО «Сосновый бор», занимающегося заготовкой древесины и строительством.

Скандальное МУП «Теплосервис» Оби, о котором Тайга.инфо писала несколько раз, сейчас возглавляет бывший замначальника департамента мэрии Новосибирска Александр Аркашов. Он — один из учредителей ТСЖ «Советская 19» вместе с начальником инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Валерием Анищенко.

Новосибирский муниципальный парк «Березовая роща» возглавляет Михаил Безверхов. Он оказался соучредителем ООО «Норд К» и ООО «Федерация тенниса Новосибирской области», а также владельцем ООО «СтройСтекло», торгующем скобяными товарами. Он же зарегистрирован и как индивидуальнй предприниматель в сфере аренды недвижимости.

Областное государственное унитарное предприятие «Агропромавтотранс», обслуживающее автостоянки, возглавляет в статусе и.о. Евгений Платов. Он же — совладелец оператора такси «ТрансСервис».

В общем перечне из 70 муниципальные предприятий преобладают те, что находятся в райцентрах области. Есть и несколько федеральных. Директор ФГУП «Элитное» Александр Мартьянов является соучредителем ДНТ «Спутник», зарегистрированного в здании президиума бывшего Сибирского отделения РАСХН, а врио директора ФГУП «Издательство СО РАН» Василий Колобов — предправления ТСЖ «На Терешковой №33».

Справка

Часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

«Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках».

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