Готовиться к весне и не допустить затопления призвали чиновники от ЖКХ городские службы и управляющие компании сегодня, 1 марта. В первый день весны главной темой заседания штаба по проведению отопительного сезона стала подготовка к паводку.

Заместитель мэра Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова призвала расчищать от снега отмостки зданий, чтобы в оттепель не затопило подвалы. Домоуправители признали, что эта работа необходима, но позже. Сейчас, объяснили они, из-за перепада температур за ночь сосульки тают и внизу появляется ледяная корка — нужно просто дождаться конца капели. А пока с верхушек домов сходят остатки снега, периметры зданий планируют огораживать сигнальной лентой. Но, жалуются коммунальщики, люди не всегда держатся подальше от опасных мест.

— Уважаемые товарищи жители, натягиваются полосатые ленточки не просто так. У нас как сайгаки прыгают. Ленточки натягиваются не для развлечения, а дабы оградить жителей Бердска от опасности, — обратился к бердчанам директор УК «Уют» Антон Борзенков.

Предотвратит паводок и вывоз снега с придомовых территорий. Сейчас во многих дворах Бердска собранный за зиму снег лежит в огромных кучах. Чтобы в оттепель не было луж, завалы необходимо вывозить за пределы города. Но денег на это у управляющих компаний нет. Из-за аномально снежной зимы тариф на уборку снега давно израсходован. И, возможно, жильцам придется оплатить это «сверху».

— Есть придомовая территория, есть подъездные пути — это является общедолевой собственностью. Чтобы сделать там уборку, собственники должны сдать на это деньги. Чтобы сдать на это деньги, нужно провести собрание. Если они скажут, что они готовы тонуть в воде — ну, это их право. Мы на праздники больше тратим — а вот сдать по сто рублей на снег мы не можем, — с иронией пояснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

Сейчас домоуправления планируют проводить собрания со своими подопечными, чтобы решить проблему с затоплением дворов. По словам коммунальщиков, в Бердске районов, где есть угроза паводка, не так мало.

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