Во второй день Российского инвестиционного форума, 28 февраля, премьер-министр Дмитрий Медведев собрал глав российских регионов, чтобы оценить эффективность действий правительства в сфере межбюджетных отношений.

​Премьер признал, что ситуация с бюджетами субъектов Федерации остается напряженной, особенно в части долговой нагрузки.

«Строго говоря, ситуация остается сложной. Есть ряд позитивных изменений, но таких изменений, на мой взгляд, должно быть больше. За прошлый год дефицит региональных бюджетов уменьшился практически на порядок, со 170 млрд руб. до 12,5 млрд руб. Сокращается количество проблемных регионов, где государственный долг значительно превышает доходы. Но в целом долговая нагрузка остается очень большой, доля рыночных заимствований в общем объеме регионального долга все еще превышает половину», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Позитивные тенденции отметил и министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, улучшение ситуации связано с началом действия соглашений между правительством и регионами об ограничении расходов и повышении их эффективности, мобилизации доходов. «Первые месяцы текущего года говорят о том, что бюджеты регионов по-прежнему растут довольно высокими темпами. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов вырос более чем на 20%», — подчеркнул Силуанов.

Глава правительства также рассказал, что в значительной мере расходы регионов регулируются федеральными законами и документами. «В здравоохранении, образовании, социальной поддержке занятости, транспорта, ЖКХ в общем объеме расходных обязательств региональных властей, а, по данным Минфина, это порядка 10 трлн руб., доля зарегулированных полномочий превышает 95%», — отметил премьер. Антон Силуанов уточнил, что в образовании таким образом регулируется около 80% расходов бюджетов региона, в здравоохранении 98% расходов регулируются из федерального центра.

Новые меры поддержки

Дмитрий Медведев констатировал, что многие регионы по-прежнему очень зависят от федерального бюджета, «в том числе по объективным причинам». Поэтому правительство расширило меры поддержки, чтобы помочь наименее обеспеченным, увеличив на 100 млрд руб. объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и доведя общий объем этих дотаций до 600 млрд руб. Также кабмин планирует продолжить выдавать бюджетные кредиты, в 2017 году на эти цели запланировано 200 млрд руб.

Премьер напомнил, что был изменен порядок переноса убытков между налоговыми периодами в целях исчисления налога на прибыль. Правительство рассчитывает, что за счет этой меры доходы регионов увеличатся на 160 млрд руб. Еще 25 млрд руб. должно принести увеличение на 10% норматива зачисления доходов от акциза на крепкий алкоголь.

Еще одна мера, которая призвана поддержать региональные бюджеты — зачисление прироста на прибыль из той части, которую регионы перечисляют в федеральный бюджет. Позже в кулуарах форума вице-премьер Дмитрий Козак пояснил журналистам, что предложение не оформлено окончательно и пока существует в виде распоряжения правительства.

Смысл его в том, чтобы из федеральной части налога на прибыль (3%) возвращать в регион часть средств, равную приросту налога за прошлый финансовый год. По словам Козака, планируется, что этот прирост будет рассчитываться исходя из среднегодовых показателей предыдущих двух лет, передает РБК.

Главы регионов предложили для выравнивания региональных бюджетов повысить норму зачисления в них доходов от акцизов на табак, рассказал по итогам встречи Дмитрий Козак. Сейчас в России продается в два раза больше сигарет, чем производится, и регионы таким образом будут заинтересованы в обелении этого рынка, пояснил он. «Окончательного решения нет, оно будет прорабатываться. Надо понимать, кто от этого выиграет, кто проиграет, как это повлияет на федеральный бюджет», — подчеркнул Козак.

Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что меры, предпринимаемые правительством для балансировки межбюджетных отношений, уже дают результаты: по итогам двух месяцев 2017 года 80 регионов идут со значительным превышением доходов по сравнению с прошлым годом.

Глава Минфина также обозначил направления, по которым главам регионов предстоит усиленно работать, чтобы улучшить финансовое положение. Для экономического роста и привлечения инвестиций необходимо иметь сбалансированный бюджет с реалистичными показателями доходов и расходов. За несоблюдение проектировок, заложенных в бюджеты, регионам будут уменьшать трансферт из центра на «символический процент», предупредил министр. По его словам, в 2016 году нереалистичные показатели доходов планировались в 20 регионах.

Работа над соглашениями по субсидиям​ позволила повысить предсказуемость трансфертов, рассказал Антон Силуанов. Часть регионов в этом году и вовсе отказалась от федеральных субсидий, они будут направлены в Резервный фонд или перераспределены между другими регионами.

Со следующего года Минфин планирует разработать единый подход к определению предельного уровня софинансирования региональных бюджетов. По словам Силуанова, в ведомстве уже есть предложения по методике. В частности, предлагается установить для регионов с уровнем бюджетной обеспеченности меньше единицы долю федерального софинансирования на уровне 70–95%, а для регионов с показателем выше единицы — на уровне 5–70%.

Новости smi2.ru