Завершается подготовка сборной Новосибирской области к Всероссийским зимним сельским спортивным играм, которые пройдут в регионе со 2 по 6 марта 2017 года. Участие в соревнованиях примут 30 спортсменов и тренеров из Болотнинского, Купинского, Искитимского, Черепановского, Чистоозерного, Сузунского, Мошковского, Коченевского и Ордынского районов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» в региональной сборной есть один бердский спортсмен, показавший хороший результат в соревнованиях по полиатлону в ходе областных сельских игр, прошедших в феврале.

Как отметил руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов на встрече со сборной Новосибирской области, команда способна оказать достойную конкуренцию своим соперникам: «Уровень подготовки сборной региона к предстоящим играм позволяет нам рассчитывать на призовые места. Кроме того, отмечу: решены все ключевые организационные вопросы, объекты спортивной инфраструктуры готовы к проведению Всероссийских соревнований».

Напомним, что основные соревнования сельской Олимпиады пройдут на бердских площадках. Это лыжная база «Метелица», ЦСК «Вега», биатлонное стрельбище «Восток», Дом спорта «Авангард». Даже состязания дояров состоятся в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ДК «Родина» уже доставили пластмассовых коров и доильные аппараты.

Представители Новосибирской области примут участие во всех видах спорта, составляющих программу игр – лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования среди спортивных семей, механизаторов и дояров. В частности, лыжники представляют Коченевский район, полиатлонисты – Чистоозерный, гиревики – Купинский, а механизаторы – Чистоозерный.

Участниками игр станут представители сельскохозяйственной, лесной и рыбохозяйственной отраслей, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности. По состоянию на 28 февраля для участия в играх зарегистрированы почти 1100 человек из 57 регионов РФ.

Ранее предполагалось, что во Всероссийских сельских играх примут участие команды 64 регионов страны. Они приедут в Бердск вместе с руководителями региональным министерств сельского хозяйства. Предполагают и визит главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

По информации бердского отдела физкультуры и спорта, жить спортсмены и представители делегаций будут жить и тренироваться в Бердске. Здесь же состоит и торжественное закрытие игр — в воскресенье, 5 марта, в ДК «Родина».

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