Минтруд предлагает ввести страхование от безработицы. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин. Сейчас пособия по безработице финансируются из бюджета. Ежегодно государство тратит на это около 40 млрд руб. Идея министерства — в перспективе семи-десяти лет переложить нагрузку на работодателей. Размер сбора может составить 1% с фонда оплаты труда или 200 млрд руб. в год.

Нужна ли подобная страховка?

Директор центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон уверен, что переход на новую систему оправдан, но контролировать размер пособий все равно придется: «Это верная идея. Благодаря такой инициативе, могут появиться достаточные средства для того, чтобы финансировать политику на рынке труда. Но если пособие станет высоким, это означает, что с низким уровнем безработицы нам придется распрощаться. Этот показатель напрямую зависит от размера пособия по безработице: значительная часть людей, которые теряют работу, не могут позволить себе долгого поиска как раз из-за небольшого пособия, и поэтому очень быстро берутся за любую попавшуюся работу».

Сейчас российские работодатели тратят на страховые взносы 30% зарплатного фонда. Даже незначительное увеличение нагрузки бизнес может воспринять неоднозначно. Идея Минтруда о страховании от безработицы также противоречит другим инициативам правительства, отметила доцент кафедры управления рисками РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

«Эта модель применяется практически по всей Европе. Но если говорить про российскую действительность, то вопрос в том, можно ли нам увеличить эту нагрузку на 1% или нет. Это вопрос уже чувствительности работодателей. Ранее активно муссировался вопрос по поводу того, что нужно снизить размер социального взноса, увеличив размер НДС. Получается, что благая идея о снижении нагрузки на работодателей нивелируется, — подчеркнула она. — Вторая сторона вопроса: фонд оплаты труда в России перегружен. Даже незначительное увеличение либо пенсионных взносов, либо взносов по безработице, может привести к тому, что какая-то часть работодателя уйдет «в тень».

Бизнес не захочет обеспечивать пособия по безработице, уверен член совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов: «Для всех это чувствительно, и нельзя разделить, кому сложнее: крупному или малому бизнесу. Объем фискальной нагрузки на труд в России чрезвычайно высок, учитывая то, что сегодня происходит с рынком труда и объемом безработицы. В 1% с фонда оплаты труда этот взнос не уложится, вероятнее всего. Поэтому дело не в проценте, а в принципе. Если эти платежи в очередной раз повесят на работодателей или работников, будет совсем не здорово. Вопросы социальной защиты — это вопросы социальной политики государства».

Согласно последним данным Росстата, уровень безработицы в России составляет 5,6%. Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что страна справилась с безработицей, ситуация на рынке труда стабильна, передает Ъ.

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