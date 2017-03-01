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Судья приговорил новосибирца за использование заведомо подложного документа для устройства ребенка в школу, сообщил 1 марта старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
— Сегодня мировой судья 3-го судебного участка Железнодорожного района Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего Константина Меренова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), — рассказал Дмитрий Михайлович.
Судья установил, что весной 2016 года Меренов, воспользовавшись услугами через сеть интернет, за 18 тыс. рублей поставил в своем паспорте гражданина России поддельный штамп о постановке его на регистрационный учет на микроучастке, который относится к территории лицея.
В последующем он предъявил свой паспорт директору образовательной организации для зачисления своего 7-летнего сына в 1 класс. Вину по предъявленному обвинению Меренов признал в полном объеме.
Судья с учетом правовой позиции государственного обвинителя назначил Меренову наказание в виде штрафа в размере 13 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [11:25]
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