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Подавляющее большинство сообщений в полицию из Южного микрорайона Бердска касаются содержания собак. Некоторые местные жители их выпускают. И псы, порой агрессивные, предоставленные сами себе, пугают людей и даже нападают на них. Об этом 28 февраля сообщил и. о. начальника службы участковых бердского отдела МВД Сергей Миганов на встрече с представителями ТОС «Южный».
— Были, например, случаи нападения на почтальона. Виновных привлекли к административной ответственности, — констатировал Сергей Владимирович.
По его словам, сами владельцы животных выпускают их за ограду, бывает, что участок, где находится собака, не огорожен, или слабая привязь не может удержать пса и он срывается.
— Если люди не проживают в доме, они должны контролировать содержание собак, — настаивает Миганов, отметив, что в 2017 году беспризорным собакам на территории Южного правоохранители уделят особое внимание. Будут вместе с административно-технической инспекцией активнее выявлять и наказывать нарушителей правил содержания домашних животных.
По словам руководителя городской административно-технической инспекции Павла Дятлова, отсутствие таблички с указанием того, что во дворе находится собака, является нарушением правил благоустройства.
А как заявил Миганов, далеко не все владельцы псов, живущих во дворе, оповещают об этом окружающих специальным указателем.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [11:10]
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