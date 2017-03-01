Инициативная группа граждан во вторник подала в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови.

В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов Законодательного собрания от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб. Заявка зарегистрирована в канцелярии Горизбиркома. У комиссии есть 15 дней на ее проверку, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе правительство Санкт-Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга. Противники передачи собора пытались оспорить решение Смольного, но иски приняты к рассмотрению не были. Петиция в интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ набрала более 200 тыс. человек. Кроме того, в Петербурге прошло несколько протестных акций.

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