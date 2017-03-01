Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

К референдуму по Исаакию готовится избирком Санкт-Петербурга

Инициативная группа граждан во вторник подала в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявку на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови.

В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов Законодательного собрания от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб. Заявка зарегистрирована в канцелярии Горизбиркома. У комиссии есть 15 дней на ее проверку, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе правительство Санкт-Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга. Противники передачи собора пытались оспорить решение Смольного, но иски приняты к рассмотрению не были. Петиция в интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ набрала более 200 тыс. человек. Кроме того, в Петербурге прошло несколько протестных акций.

Новости smi2.ru

  • Защитников Исаакия обвинили в оскорблении чувств верующих (5)
  • Без работы останутся при передаче РПЦ сотрудники Исаакия (0)
  • Фонтанка: Исаакиевский собор передадут РПЦ (15)
  • РПЦ соберет миллионный митинг за передачу ей Исаакиевского собора (4)
  • РПЦ захотела Исаакиевский собор (110)
К референдуму по Исаакию готовится избирком Санкт-Петербурга

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [10:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска

[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам

[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...

Все новости

[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска

[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам

[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: