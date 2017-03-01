В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту гибели двухмесячного ребенка в результате нападения собаки, сообщили во вторник, 28 февраля, в главе СКР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что 27 февраля в период с 14 до 15 часов на территории частного домовладения, расположенного на улице Челюскина в Якутске, в результате нападения собаки погибла двухмесячная девочка.

Следователи СК установили, что ребенок находился в детской коляске без присмотра взрослых на террасе жилого дома, а животное по кличке Рем было выпущено из вольера на прогулку по двору. В результате нападения собаки младенец получил проникающие раны головы и скончался на месте происшествия.

После нападения собака была усыплена сотрудниками службы по отлову безнадзорных животных.

Известно, что мать малолетнего ребенка подбирала безнадзорных собак и осуществляла их временную передержку. В ходе осмотра места происшествия следователем СКР на территории домовладения супругов обнаружены еще 6 собак, содержащихся в вольерах.

В рамках расследования уголовного дела проводится судебно-медицинская экспертиза, а также для установления породы, возраста собаки и выявления возможных заболеваний назначена судебно-ветеринарная экспертиза. Кроме того, следователем регионального управления СК России будут установлены условия содержания животного, а также причина оставления ребенка без присмотра взрослых. Расследование дела продолжается.

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