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С 49 до 80 человек увеличат состав общественной палаты Бердска

Депутаты рассматривают изменения в положении об общественной палате Бердска. Какие принципиальные перемены ждут общественный орган, 28 февраля на заседании депутатского комитета по промышленности рассказал вице-мэр по вопросам местного самоуправления Алексей Сединкин.

Напомним, в декабре 2016 года состоялась выборная конференция в ОП. Однако представитель объединения председателей совета домов «Наш дом» Татьяна Ощепко заявила, что в ОП не должны входить члены политических партий и представители организаций, которые не работают на территории Бердска. В итоге, общественники решили пересмотреть положение и «тормознуть» формирование второго созыва палаты.

— Мы проверили соблюдение законодательства. Проверили — ничего не нарушаем. Подкрепили это заключением прокуратуры — она проверила наше положение. Но прокуратура нашла ряд замечаний, в том числе коррупциогенного фактора. Мы все это поправили. Основные претензии были по партийности. Мы посмотрели — никакие законы мы не нарушаем. Все партии могут участвовать, запрета прямого нет, — высказался Сединкин.

По словам Алексея Владимировича, в новый созыв ОП кандидатов гораздо больше. Поэтому есть предложение увеличить численность палаты с 49 до 80. На что зампредседателя комитета по промышленности Елена Белова иронично заметила:

— А к концу года останется 30.

Председатель комитета Владимир Голубев отметил, что 27 февраля в Совет депутатов поступило письмо о замечаниях и предложениях по поводу нового положения об ОП из прокуратуры.

Надзорный орган нашел нарушения в установлении сроков уведомления главы о намерении войти или выйти из палаты. А так же в возможности вхождения в совет ОП Бердска членов областной ОП. В положении проверяющие не нашли и порядок избрания председателя ОП и его заместителя.

— Не содержится ссылок на то, что порядок их избрания определяется регламентом, что является коррупциогенным фактором, — отмечается в письме.

Прокуратура указала и на ряд других неточностей и расхождений с законодательством, которые, впрочем, депутаты сочли формальными. В новом положении об ОП все замечания ведомства учтены. Документ исправят до сессии, которая состоится 2 марта.

В итоге комитет по промышленности поддержал новое положение. Примут ли его остальные депутаты, станет известно на сессии.

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С 49 до 80 человек увеличат состав общественной палаты Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [09:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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