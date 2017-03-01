Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Здание НИИ требует вернуть себе РПЦ в Москве

Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря попросило вернуть РПЦ здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), перестроенное в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление настоятельницы обители.

Отмечается, что здание ВНИИРО является уникальным, потому что административное сооружение является результатом перестройки остатков разрушенного храма.

«Использование здания в целях, отличных от целей его создания, либо произведенная реконструкция, перепланировка не закреплены в законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» в качестве оснований утраты зданием статуса имущества религиозного назначения, а следовательно, не могут являться основанием для отказа в безвозмездной передаче здания религиозной организации. При этом передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно», — говорится в заявлении.

Также настоятельница Алексеевского монастыря отметила, что поводом для обращения в суд послужило разорение институтом усыпальницы игумений обители. По ее словам, останки настоятельниц монастыря были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе власти Санкт-Петербурга передали РПЦ Исаакиевский собор, являющийся памятником ирового культурного наследия.

Новости smi2.ru

  • РПЦ: от Pussy Riot до Исаакия (4)
  • «Не РПЦ»: плакат на Исаакиевском соборе повесили противники его передачи церкви (4)
  • Читинская епархия: Хеллоуин – ежегодно совершаемое кощунство и оскорбление церкви Христовой (8)
  • Чаплин: РПЦ должна сменить «коррумпированные и циничные элиты» в России (20)
  • РПЦ соберет миллионный митинг за передачу ей Исаакиевского собора (4)
Здание НИИ требует вернуть себе РПЦ в Москве

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [09:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска

[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам

[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...

Все новости

[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска

[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам

[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: