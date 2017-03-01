Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря попросило вернуть РПЦ здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), перестроенное в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление настоятельницы обители.

Отмечается, что здание ВНИИРО является уникальным, потому что административное сооружение является результатом перестройки остатков разрушенного храма.

«Использование здания в целях, отличных от целей его создания, либо произведенная реконструкция, перепланировка не закреплены в законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» в качестве оснований утраты зданием статуса имущества религиозного назначения, а следовательно, не могут являться основанием для отказа в безвозмездной передаче здания религиозной организации. При этом передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно», — говорится в заявлении.

Также настоятельница Алексеевского монастыря отметила, что поводом для обращения в суд послужило разорение институтом усыпальницы игумений обители. По ее словам, останки настоятельниц монастыря были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе власти Санкт-Петербурга передали РПЦ Исаакиевский собор, являющийся памятником ирового культурного наследия.

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