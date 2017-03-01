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Пенсионер застрелил грабителя и может получить награду от полиции Санкт-Петербурга

На прошлой неделе у торгового центра «Атлантик-Сити» в Санкт-Петербурге произошла перестрелка. Майор в отставке открыл ответный огонь по двум молодым людям, которые, применив травматическое оружие, хотели отобрать у него портфель с крупной суммой. Более 100 тыс. рублей он снял наличкой.

В результате один нападавший убит, второй был ранен и скрылся с места происшествия. Его арестовали уже в больнице, куда он обратился за помощью.

После возбуждения уголовного дела городской Следственный комитет заявил: боевое оружие применили в рамках вынужденной самообороны, на него у пенсионера есть разрешение. Однако в дальнейшем выяснилось, что данный пистолет Макарова находится в розыске с 1994 года как похищенный из воинской части в Казахстане.

Наградной пистолет Макарова, из которого военный пенсионер Юрий Мещеряков стрелял по грабителям, возможно, ввезён в Россию незаконно. Эту информацию подтвердили в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии, передает topspb.tv.

По их мнению, документ на оружие фальшивый. Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу по взаимодействию со СМИ: — В рамках расследования уголовного дела выделены и направлены в органы дознания материалы с целью проверки законности приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, принадлежащего потерпевшему. Расследование уголовного дела продолжается.

Все обстоятельства выясняют и в полиции. Вместе с тем в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти затруднились ответить, будет ли в итоге поощрён Юрий Мещеряков. Ранее сообщалось, что майора в отставке хотят наградить за активную гражданскую позицию.

Видео «Первый канал»

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Пенсионер застрелил грабителя и может получить награду от полиции Санкт-Петербурга

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [09:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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