USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В связи с тем, что 8 марта является выходным днем для почтовых отделений и участков доставки пенсий и пособий Новосибирской области, пенсионерам, чья дата выплаты приходится на это число, пенсии будут выплачены досрочно – 6 и 7 марта.
Как сообщил Антон Калтыгин, руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала Почты России, 8 марта является выходным днем для отделений почтовой связи по всей стране. В этот день не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.
График доставки пенсий и пособий за праздничные дни согласован с отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, о сроках и датах доставки пенсионеры были заблаговременно проинформированы. Получатели пенсий и пособий, по какой-либо причине отсутствовавшие дома на момент визита почтальона, смогут получить свои выплаты в почтовых отделениях, рассказал Калтыгин.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [09:05]
[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска
[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам
[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...
[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска
[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам
[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный