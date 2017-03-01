В связи с тем, что 8 марта является выходным днем для почтовых отделений и участков доставки пенсий и пособий Новосибирской области, пенсионерам, чья дата выплаты приходится на это число, пенсии будут выплачены досрочно – 6 и 7 марта.

Как сообщил Антон Калтыгин, руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала Почты России, 8 марта является выходным днем для отделений почтовой связи по всей стране. В этот день не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи работают по установленному режиму.

График доставки пенсий и пособий за праздничные дни согласован с отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, о сроках и датах доставки пенсионеры были заблаговременно проинформированы. Получатели пенсий и пособий, по какой-либо причине отсутствовавшие дома на момент визита почтальона, смогут получить свои выплаты в почтовых отделениях, рассказал Калтыгин.

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