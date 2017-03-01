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Игрушки для шимпанзе принимает новосибирский зоопарк

«Зоопарк принимает игрушки для детенышей шимпанзе. Сейчас наши малыши ведут себя как двухлетние дети, которые все испытывают на прочность. Поэтому игрушки у них в вольере живут не долго. Все, что можно, неугомонные Филя и Люся, разбирают и разгрызают. Это говорит о том, что наши шимпанзе хорошо развиваются, — сообщается на официальном сайте  новосибирского зоопарка.

С первых дней жизни детенышей сотрудники зоопарка стараются сделать их вольер местом максимально интересным для них. Их ловкие движения, игры, так похожие на игры детей, собирают у вольера людей. И они спрашивают, можно ли им подарить какую-нибудь игрушку? Зоопарк честно отвечает: даже нужно!

Филя и Люся, когда расправляются с очередным мячом или большим кубиком, явно скучают и ищут, чем бы еще таким поиграть.

— Как и для маленьких детей, игрушки для маленьких шимпанзе должны быть безопасными, крупными, без мелких деталей. Большие машинки, пирамидки, кубики, мячи. Пластмассовым игрушкам отдается предпочтение. Мягкие не подойдут совсем. Также мы будем рады принять для шимпанзе одеяла. Они в них кутаются, делают из них уютные теплые гнезда, в которых спят. Но с одеялами малыши еще и играют, поэтому, надолго их тоже не хватает. Спасибо за внимание к нашим животным и помощь в их содержании! — рассказали в зоопарке.

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Игрушки для шимпанзе принимает новосибирский зоопарк

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [08:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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