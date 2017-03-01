6 марта на стадионе «Восток» состоится Первенство Новосибирской области по лыжным гонкам на приз памяти тренеров Анатолия Ивановича Бурундукова и Германа Фёдоровича Иванова. На старт выйдут спортсмены младшей возрастной группы 2003-2007гг. рождения. Начало соревнований состоится в 10.30.

Приглашаем любителей зимних видов спорта поддержать юных спортсменов.

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