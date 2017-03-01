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Выставка «УчСиб – 2017»: свое будущее ты выбираешь сегодня

В выставке примут участие 17 высших и средних профессиональных учебных заведений, в том числе крупнейшие в Сибири образовательные учреждения из Новосибирска и Новосибирской области, Красноярска, Томска и Санкт-Петербурга.

Среди участников ― Новосибирский государственный университет (НГУ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Новосибирский кооперативный техникум им. А.Н. Косыгина, Новосибирский автотранспортный колледж, Новосибирский машиностроительный колледж, Новосибирский речной колледж и другие.

Посещение выставки ― это возможность в короткие сроки определиться с выбором высшего или среднего профессионального учебного заведения, узнать об условиях поступления и форме подачи документов.

На одной площадке с выставкой будет проходить региональный чемпионат среди школьников Junior Skills на кубок губернатора Новосибирской области, где можно будет ознакомиться с особенностями инженерных специальностей.

Ребята сразятся в таких компетенциях, как агроконсалтинг, ландшафтный дизайн, сити-фермерство, кровельные работы, мультимедийная журналистика, работа на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Всего на соревнованиях 24 направления.

Получите бесплатный билет для посещения выставки.

Организатор ― «ITE Сибирь»

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Новосибирск, ул. Станционная, 104

www.education-siberia.ru

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Новости smi2.ru

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Выставка «УчСиб – 2017»: свое будущее ты выбираешь сегодняВыставка «УчСиб – 2017»: свое будущее ты выбираешь сегодняВыставка «УчСиб – 2017»: свое будущее ты выбираешь сегодня

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [08:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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