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В резиновом доме в Новосибирске прописали 14 граждан Узбекистана и Киргизии

Перед судом предстанет женщина за фиктивную постановку на учет граждан из ближнего зарубежья, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Зампрокурора Железнодорожного района Новосибирска утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении ранее не судимой и не работающей 45-летней Юлии Драчёвой.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

— Сотрудники отдела полиции выявили «резиновый» дом, в котором фиктивно были поставлены на учет 14 иностранных граждан республик Узбекистан и Кыргызстан. Уголовное дело расследовано отделом дознания отдела полиции «Железнодорожный» У МВД России по Новосибирску, — уточнил Лямкин.

По версии дознания, в 2016 году Драчёва решила «заработать» деньги. За 2000 рублей (с одного гражданина) она предоставляла в отдел по вопросам миграции отдела полиции уведомления о прибытии 14 иностранных граждан Узбекистана и Кыргызстана, которые якобы будут пребывать в жилом доме по ул. Ногина спуск в Железнодорожном районе Новосибирска.

На самом деле эти лица там не проживали, поэтому обвиняемая лишила миграционную службу возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранцами правил миграционного учета и их передвижением на территории России.

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Железнодорожного района Новосибирска.

Новости smi2.ru

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В резиновом доме в Новосибирске прописали 14 граждан Узбекистана и Киргизии

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [08:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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