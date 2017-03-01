Зампрокурора Железнодорожного района Новосибирска утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении ранее не судимой и не работающей 45-летней Юлии Драчёвой.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

— Сотрудники отдела полиции выявили «резиновый» дом, в котором фиктивно были поставлены на учет 14 иностранных граждан республик Узбекистан и Кыргызстан. Уголовное дело расследовано отделом дознания отдела полиции «Железнодорожный» У МВД России по Новосибирску, — уточнил Лямкин.

По версии дознания, в 2016 году Драчёва решила «заработать» деньги. За 2000 рублей (с одного гражданина) она предоставляла в отдел по вопросам миграции отдела полиции уведомления о прибытии 14 иностранных граждан Узбекистана и Кыргызстана, которые якобы будут пребывать в жилом доме по ул. Ногина спуск в Железнодорожном районе Новосибирска.

На самом деле эти лица там не проживали, поэтому обвиняемая лишила миграционную службу возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранцами правил миграционного учета и их передвижением на территории России.

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Железнодорожного района Новосибирска.

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