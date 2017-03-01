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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 1 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №7/2017.

В номере вы прочтете:

1. К кому обратиться в Бердске, чтобы провести в дом безопасный газ.

2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Фоторепортаж с Масленицы.

4. Итоги похудения участниц проекта «Худеем с мастерами».

5. Как выбрать репетитора.

6. Где купить запчасти к авто в Бердске.

7. Какому стоматологу доверить свои зубки?

Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [08:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.9 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 58%

01 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 50%, облачность: 76%

02 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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