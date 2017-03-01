Сегодня, 1 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №7/2017.

В номере вы прочтете:

1. К кому обратиться в Бердске, чтобы провести в дом безопасный газ.

2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Фоторепортаж с Масленицы.

4. Итоги похудения участниц проекта «Худеем с мастерами».

5. Как выбрать репетитора.

6. Где купить запчасти к авто в Бердске.

7. Какому стоматологу доверить свои зубки?

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