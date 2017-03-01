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Сегодня, 1 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №7/2017.
В номере вы прочтете:
1. К кому обратиться в Бердске, чтобы провести в дом безопасный газ.
2. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».
3. Фоторепортаж с Масленицы.
4. Итоги похудения участниц проекта «Худеем с мастерами».
5. Как выбрать репетитора.
6. Где купить запчасти к авто в Бердске.
7. Какому стоматологу доверить свои зубки?
Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».
Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 01 марта 2017 г. [08:00]
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[12:25] Антипотоп: Платить за вывоз снега призывают коммунальщики жителей Бердска
[12:15] Медведев спешит на помощь региональным бюджетам
[11:55] На пластмассовых коровах выявят лучшего дояра России на сельских играх в Бе...
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